Viajar en camper P.F.

Las mejores rutas para hacer en camper este otoño

N. Soage

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:48

El verano se acaba en el calendario, pero no en la carretera. Septiembre y octubre son, cada vez más, los meses preferidos por quienes buscan viajar sin prisas, disfrutar de un clima más suave y evitar las multitudes. Y hacerlo en camper permite añadir la libertad de improvisar la ruta según el tiempo, el ánimo o simplemente las ganas de descubrir un rincón nuevo. Si en la costa norte llueve, basta con poner rumbo al sur; si apetece playa, montaña o ciudad, la decisión se puede tomar cada mañana. Esa capacidad de improvisar es uno de los grandes atractivos del caravaning.

Además, con empresas de alquiler como roadsurfer se facilita empezar el viaje desde casi cualquier punto del país: con estaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Málaga o Sevilla. La flexibilidad llega también a los detalles: se puede alquilar con 18 años, viajar con mascotas y recorrer kilómetros sin límites, lo que abre la experiencia a perfiles cada vez más diversos, desde jóvenes aventureros hasta familias que quieren llevar a su perro en el viaje.

Una primera ruta sería perfecta la Ruta del Atlántico (Bilbao – A Coruña): Un recorrido que mezcla surf, paisajes verdes y gastronomía. Desde la base de roadsurfer en Bilbao, la carretera costera lleva a San Sebastián, playas infinitas en Cantabria y Asturias, y pueblos como Llanes o Cudillero. El final perfecto es llegar a A Coruña y disfrutar de la Torre de Hércules al atardecer. Septiembre es ideal: menos turistas y un mar todavía cálido para los que se animan al surf.

Otra idea sería Andalucía y Algarve (Sevilla – Faro – Lagos): Salir de la base de roadsurfer en Sevilla o Málaga y cruzar hacia Portugal permite descubrir la magia del sur en otoño: playas como Matalascañas, la Costa de la Luz, el Parque Natural de Doñana y, ya en el Algarve, localidades como Tavira, Lagos o Sagres. Un viaje que combina sol, cultura andaluza y el ritmo relajado de los pueblos portugueses, con temperaturas suaves hasta finales de octubre.

Y en tercer lugar, la Ruta del Mediterráneo interior (València – Teruel – Zaragoza – Barcelona): Una opción menos conocida que combina costa y sierra. Desde roadsurfer València se puede subir hacia el interior: Albarracín en Teruel, uno de los pueblos más bonitos de España, seguir hacia Zaragoza y acabar en Barcelona. Entre medias, se descubren viñedos, gastronomía aragonesa y carreteras tranquilas, perfectas para quien busca algo distinto a la típica ruta de playa.

