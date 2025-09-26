Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un domingo con inestabilidad, sobre todo en el norte

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:53

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado la previsión del tiempo para este fin de semana (27 y 28 de septiembre) en la Comunitat Valenciana, que se presenta con cierta inestabilidad. El sábado será una jornada tranquila, pero el domingo serán probables los chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón y precipitaciones de forma más débil y dispersa en el resto.

El sábado 27 de septiembre será un día tranquilo en la Comunitat, según la previsión de Aemet. El día amaecerá con cielo poco nuboso, con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos en el tercio norte por la tarde. Posibles brumas y bancos de niebla dispersos en el interior de Valencia y Alicante por la mañana. Las temperaturas máximas subirán al menos hasta los 28 grados.

Aumento de la inestabilidad el domingo, que se presenta con intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en la mitad norte la segunda mitad del día. Serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón durante la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes. En el resto Valencia y Alicante no se descartan precipitaciones de forma más débil y dispersa. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente este en las horas centrales.

Chubascos y tormentas el lunes

La próxima semana se presenta complicada en la Comunitat. Aemet prevé para el lunes 29 de septiembre cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos a últimas horas del día. Se esperan chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo descensos locales; máximas en descenso, notable en el interior de Valencia. El viento soplará flojo del nordeste en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad; en el resto, flojo variable con predominio de la componente este en las horas centrales.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

