Aemet anuncia el regreso a la Comunitat de chubascos con tormentas que pueden ser fuertes y señala dónde caerán Durante este jueves ya podrían caer las primeras gotas

J.Zarco Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:04

La Comunitat Valenciana vive unos días marcados por las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaba que este miércoles se vivían los termómetros tendrían valores inusualmente altos para la época en zonas de interior. Para el resto de la semana seguirá haciendo calor pero no se descartan algunas lloviznas hasta el domingo, donde se esperan chubascos con tormentas en el interior de la mitad norte.

Este jueves 18 de septiembre Aemet pronostica un cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes bajas por la mañana y a última hora en litorales y prelitorales, tendiendo a poco nuboso. No se descartan lloviznas en el litoral y prelitoral sur de Valencia, y litoral norte de Alicante a última hora. Temperaturas mínimas sin grandes cambios; máximas en descenso ligero en Valencia y sin cambios en el resto. De nuevo, valores más altos de lo habitual en esta época del año. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales, moderados en el litoral sur de Valencia.

El viernes 19, cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes bajas por la mañana y a última hora en litorales y prelitorales, con la posibilidad de alguna llovizna en Valencia, Castellón y norte de Alicante, tendiendo a poco nuboso en horas centrales. Por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón. Las máximas estarán en ligera bajada en el interior. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

El sábado 20 Aemet prevé cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales. Por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y quizá algún chubasco probablemente acompañado de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios. Viento flojo variable o en calma, cambiando a componente este en horas centrales.

El domingo 21 es el día en el que la previsión de Aemet señala que habrá intervalos nubosos, con chubascos acompañados de tormentas en el interior de la mitad norte, que pueden ser fuertes y extenderse al resto de zonas. Máximas en descenso ligero en el interior y en ligero ascenso en el litoral. Viento flojo predominantemente de componente este, rolando a componente oeste a lo largo del día.