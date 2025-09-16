Aemet anuncia máximas de 34 grados para este miércoles en la Comunitat y señala dónde hará más calor

Las temperaturas van a ser inusualmente altas para esta época del año

A. Pedroche Martes, 16 de septiembre 2025, 18:28

Este verano hemos vivido dos olas de calor. La primera llegó bien pronto; en el mes de junio. Los registros eran inusualmente altos para esa época del año. Se alcanzaron máximas históricos. La siguiente llegó en agosto. Varias localidades de la Comunitat Valenciana superaron los 40 grados durante varios días consecutivos. Esto ha hecho que en 2025 hayamos tenido el verano más calido en 64 años. Pues bien, pese a que parecía que las temperaturas comenzaban a estabilizarse, a partir de este miércoles 17 de septiembre la situación va a cambiar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que la Comunitat se va a enfrentar a un episodio de temperaturas «inusualmente elevadas». El organismo señala que serán las zonas del interior las que más sufran este fenómeno. En su previsión apunta a que localidades como Requena o Utiel alcanzarán los 34 grados de máxima a las 16.00 horas. Por otro lado, para este día Aemet espera un cielo poco nuboso o despejado con nubes bajas matinales, y posteriormente poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descarta alguna lluvia o llovizna débil y aislada en el norte de Castellón de madrugada. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este durante las horas centrales.

Para el jueves la situación será muy similar. Aemet espera un cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales, así como a últimas horas del día. Las temperaturas mínimas no presentarán grandes cambios. Por otro lado, máximas descenderán ligeramente en Valencia y no habrá cambios en el resto. El viento será flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

El viernes el cielo volverá a ser poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales. Sin embargo, por la tarde, habrá nubosidad el interior de Castellón. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en el interior y sin cambios en el resto. El viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral de Alicante.

Recomendaciones de la GVA

Ante esta situación la Generalitat Valenciana quiere recordar a los ciudadanos una serie de recomendaciones para protegerse de estas altas temperaturas durante el día:

- Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

- Bebe abundantes líquidos aunque no tengas sed.

- Evita las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

- Come abundantes ensaladas, frutas y verduras.

- Cuidado con el coche, no dejes a nadie dentro, tampoco a tu mascota.

- Busca lugares frescos y a la sombra.

- Cuida especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

- No realices ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

- Utiliza cremas protectoras adecuadas.

Para las altas temperaturas nocturas, el organismo recomienda lo siguiente:

- Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

- Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

- Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).