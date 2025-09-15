Aemet anuncia una inusual subida de temperaturas para esta semana en la Comunitat y señala dónde hará más calor El organismo no descarta chubascos de cara a este martes 16 de septiembre

A. Pedroche Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:53

Los últimos días en la Comunitat Valenciana han estado marcados (climatologicamente hablando) por la posible llegada de lluvias, según ha apuntado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, activó un aviso amarillo en Castellón por las fuertes lluvias que podían hacer acto de presencia.

La situación de cara a este martes, 16 de septiembre, es similar. El organismo pronostica un cielo con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte. No descarta chubascos en el litoral de Valencia y Castellón durante la primera mitad del día; y en el interior de Castellón por la tarde. Las temperaturas presentarán pocos cambios. El viento será flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía.

Para el miércoles Aemet ha anunciado un episodio inusual para esta época del año. Y es que, pese a que nos encontramos ya en la última quincena de septiembre y a sólo una semana de que comience oficialmente el otoño, las temperaturas van a subir. Así figura en la previsión del organismo. El mercurio ascenderá en el interior de la Comunitat durante el día. Se registrarán temperaturas que rondarán los 35 grados en localidades como Requena o Utiel. Unos registros más propios de agosto que de septiembre.

Por otro lado, se espera un cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales. El viento será flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este durante las horas centrales.

De cara al jueves, aunque es una fecha lejana y conforme de acerquen los días puede cambiar, Aemet pronostica cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral central; por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón. Máximas con ascensos locales en el interior de Valencia y viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.