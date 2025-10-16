Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
Temporal sobre la ciudad de Valencia. Iván Arlandis

Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán

El tiempo ·

Chubascos localmente fuertes descargarán en las provincias de Castellón y Valencia

A. Pedroche

A. Pedroche

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:15

Comenta

La dana Alice dejó fuertes lluvias e inundaciones durante los últimos 7 días en la Comunitat. Localidades como Gandia registraron más de 100 litros en apenas una hora. Los rayos cayeron indiscriminadamente llegando a golpear la ciudad de Valencia. Pese a que Alice ya ha pasado de largo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que las precipitaciones van a regresar. Para este jueves el organismo había activado una alerta amarilla en la provincia de Valencia debido a las fuertes lluvias que podían darse en el interior durante la tarde. Este viernes, 17 de octubre, la situación podría agravarse.

Hay dos avisos amarillos activados para este viernes. Uno en Valencia y otro en Castellón. Ambos por tormentas. Los dos comenzarán a las 14.00 horas y se prolongarán hasta las 21.00 horas. Para el tercio norte el organismo espera chubascos dispersos en el litoral durante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes. Con la evolución vespertina podrían llegar tomentas acompañadas de granizo que también afectarían a la provincia de Valencia. Tampoco descarta que lleguen al interior de Alicante.

Según apunta José Miguel Viñas desde Meteored, estas precipitaciones se deben a un bloqueo de altas presiones situado en las Islas Británicas y que se extiende por toda la vertiente atlántica peninsular. Persistirá todavía hasta el viernes. Por lo tanto, se espera que de cara al fin de semana la situación mejore. De hecho, para el sábado 18 Aemet no espera ningún fenómeno meteorológico significativo. Habrá ntervalos nubosos con probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana; tendiendo a cielo poco nuboso la segunda mitad del día. Las temperaturas no presentarán grandes cambios salvo un descenso de las mínimas en Castellón.

El domingo la situación será muy similar. Habrá intervalos nubosos durante la mañana que pueden dejar brumas y bancos de niebla en zonas del interior. Aemet no descarta precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte al final del día, pero en estos momentos las posibilidades son muy remotas. Las temperaturas no presentarán grandes cambios y el viento será flojo variable, tendiendo a sur en las horas centrales, moderado en el litoral y flojo en el resto.

La situación puede cambiar de cara a la semana que viene. A partir de este domingo 19 de octubre, un frente entrará a la península desde el Atlántico. Al principio afectará a Galicia, Asturias y las comarcas septentrionales de Castilla y León. Dejará precipitaciones signifcativas. Se extenderá hacia el centro de la península y puede llegar a la parte este aunque irá perdiendo fuerza por el camino. Además puede provocar que las temperaturas máximas desciendan ligeramente.

