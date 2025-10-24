Educadores sociales: en primera línea ante las emergencias y catástrofes El COEESCV destaca el papel esencial de la Educación Social en la prevención, acompañamiento y reconstrucción comunitaria tras las crisis

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV) celebra el próximo martes, 28 de octubre, el Día Internacional de la Educación Social con la jornada titulada «La Educación Social en emergencias: sostener, acompañar y reconstruir», que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València.

El encuentro, organizado junto a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, reunirá a profesionales, instituciones y entidades de todo el territorio valenciano para reflexionar sobre el papel fundamental de la Educación Social en la gestión de catástrofes y emergencias, así como en la reconstrucción comunitaria y el bienestar social tras las crisis.

La presidenta del COEESCV, María José Navarro Vercher, subraya que «la Educación Social está también en la emergencia, acompañando a las personas, sosteniendo los vínculos y ayudando a reconstruir comunidades más resilientes y solidarias».

La jornada contará con la participación de representantes institucionales como el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama Zurián, el director general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales, José Vicente Anaya Roig, el vicerrector de economía e infraestructuras de la Universitat de València, Justo Herrera Gómez, la vicedecana Mª Emelina López González, la presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), Lourdes Menacho Vega, y entre otros cargos y autoridades.

Durante el encuentro se presentarán buenas prácticas socioeducativas desarrolladas en diferentes municipios tras la dana de 2024, experiencias que muestran cómo la Educación Social contribuye a sostener emocionalmente a las familias, proteger a la infancia y adolescencia y promover la cohesión en entornos rurales afectados.

También se abordará el papel de la comunidad en los procesos de reconstrucción, con la participación de Julio Huerta Balastegui, educador social y director de la Fundació Horta Sud.

Durante la jornada, el COEESCV y el CGCEES presentarán el curso «Educación Social especializada en contextos de catástrofes y emergencias: estrategias de prevención, intervención y reconstrucción comunitaria», una formación pionera de 50 horas, mixta (online y presencial), dirigida a profesionales de todo el territorio nacional.

El curso se desarrollará entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con el objetivo de formar a educadoras y educadores sociales capaces de intervenir en contextos de crisis y fortalecer el tejido comunitario tras las catástrofes.

El acto finalizará con un reconocimiento público a las educadoras y educadores sociales que participaron en la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana, destacando su compromiso, profesionalidad y capacidad de respuesta ante la emergencia.