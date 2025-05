Educación denuncia una estafa que pedía 850 euros a alumnos por impago de la matrícula

La Conselleria de Educación ha denunciado ante la Policía Nacional un intento de estafa que utilizaba su logo institucional para exigir a alumnos y docentes, ... a través de sus correos electrónicos corporativos, el pago de 850 euros por supuestos impagos de la matrícula. Se trata de un mensaje calcado al que se envió a principios del pasado octubre a estudiantes de la Universitat de València.

Tal y como explican fuentes del departamento autonómico, los emails empezaron a llegar ayer e informaban al destinatario de que, pese a un recordatorio anterior, se mantenía el retraso en el pago «de las tasas de matrícula por un importe de 850 euros». Además, se amenazaba de que en caso de no satisfacer la deuda antes de este jueves se trasladaría el caso «al departamento de litigios». También se facilitaba un número de cuenta mediante el que «pagar tu matrícula», y se pedía el envío de un comprobante indicando «el nombre, apellidos y temporada», cerrándose el mensaje con la idea de que si ya se había procedido al abono se ignorara la comunicación.

El email de destino, al que había que enviar el comprobante, acaba con las credenciales @alu.edu.gva.es, la que tienen todos los estudiantes de la red pública. Es la única parte del mensaje con algo de veracidad, teniendo en cuenta que el resto del contenido ya debería hacer saltar las alarmas en el sentido de que se trataba de un caso de phishing, un procedimiento mediante el que los estafadores tratan de conseguir dinero o datos personales con los que lucrarse posteriormente. Sobre todo el extraño lenguaje utilizado y, también el hecho de que se reclamen pagos de tasas de matrícula, que no existen como tal en la enseñanza no universitaria sostenida con fondos públicos. También chirría la antigüedad del nombre corporativo utilizado, que no está actualizado, pues se utiliza el de Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Es decir, falta Cultura.

El departamento que dirige José Antonio Rovira ha avisado a los centros educativos, a través del sistema de gestión Ítaca, «de este ciberataque» y se les ha informado de que «los servicios informáticos han mitigado su impacto». Además, se ha recomendado extremar las precauciones y eliminar los mensajes sospechosos.