Los ecologistas piden que el parador turístico de El Saler y su campo de golf se incluyan en el nuevo deslinde del Gobierno

Lluvia de alegaciones contra el nuevo deslinde proyectado por el Gobierno en El Saler. Tras las solicitudes del Ayuntamiento y la Generalitat adelantadas por ... LAS PROVINCIAS llega el turno de Acció Ecologista-Agró. Los ecologistas piden a Costas incluir la «totalidad» del parador de turismo Luis Vives y su campo de golf para proteger el cordón dunar de las playas del sur de Valencia.

Agró considera que existen «diversos motivos y evidencias» que justifican la procedencia para incluir de manera total, «y no sólo una parte como se pretende», el recinto del parador y sus instalaciones deportivas en los nuevos cambios de dominio público marítimo-terrestre en casi 5.700 metros de las playas del sur de Valencia planeados por el Ministerio de Transición Ecológica.

A través de un comunicado, el colectivo ecologista defiende que la distribución en paralelo de los ambientes en playa, cordón dunar exterior, depresiones interdunares (malladas) y cordón dunar interior «se va difuminando hacia el sur hasta desaparecer» con el paso del tiempo. En este sentido recuerdan que en 1965 estos terrenos pasaron a formar parte del parador y su campo de golf, es decir, la superficie correspondiente al cordón dunar interior y a las malladas se ha ido desvaneciendo a favor de la franja correspondiente al cordón dunar exterior. En el documento instan a revisar las ortofotos publicadas en el documento remitido a exposición pública

Es por ello que, cuando se estableció el campo de golf, se adaptó su configuración al relieve natural del área dunar más cercana a la playa, al encajar perfectamente con las características inherentes a este tipo de instalación deportiva. «Lo cual explica que el área más extensa y mejor conservada, desde el punto de vista geomorfológico, del cordón dunar exterior de toda la Devesa y, por tanto, de toda la restinga del parque natural de la Albufera, se haya preservado hasta la actualidad dentro del recinto del Parador Nacional», alega Agró. Asimismo, el mismo escrito arguye que en la nueva propuestas de Costas hay una parte de los mismos que no queda incluida al ser considerada ambiente de cordón dunar interior.

Desde Acció Ecologista-Agró argumentan que este último planteamiento es «erróneo» al entender que la cobertura vegetal del área excluida no se corresponde con la asociada al cordón dunar interior o maquia mediterránea, compuesta por matorral y pinar. «De ser así, el azote de los vientos marinos habría provocado una regresión que no es observable a día de hoy, lo cual indica que no hay parte del campo de golf que pueda considerarse ni cordón dunar interior ni depresión interdunar y, por ende, que no puede quedar fuera de la delimitación de dominio público marítimo-terrestre», concluyen.

Además, el colectivo ecologista comenta que el área dunar que se ha conservado dentro del recinto del parador junto al área de reserva de La Punta «resultan necesarias para garantizar la estabilidad de las playas ubicadas más al sur, debido a la protección que confieren frente a los procesos erosivos, teniendo en cuenta que el desplazamiento de sedimentos, de arenas, por lo general se produce en esta dirección». Basándose en este motivo insisten en que se catalogue la totalidad del recinto de uso vacacional como cordón dunar exterior, con ello, según Agró, «se estaría dando continuidad, de norte a sur, a la realidad dunar de La Punta».

Los ecologistas explican que las dunas de La Punta se vieron «potencialmente amenazadas» por la aprobación en 1965 del Plan de Ordenación y Proyecto de Urbanización del Monte de la Devesa de El Saler que preveía construir sobre las mismas un pabellón, un hotel y viviendas unifamiliares. El hecho de que no se ejecutaran las construcciones previstas ha derivado en un proceso de recuperación espontánea del ecosistema, favorecido por la ausencia de grandes presiones humanas confiriéndole, a su juicio, «el elevado valor ecológico que actualmente poseen y que quedó reconocido al configurarse como una de las cuatro áreas de reserva establecidas en 1984».