Los ecologistas piden incluir la cuenca del Poyo en el ámbito de protección de la Albufera

Acció Ecologista-Agró ha presentado 37 alegaciones al proyecto de nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera, un documento que ... consideran tiene que ser más ambicioso en la conservación de los espacios naturales protegidos.

En sus alegaciones, además, Acció Ecologista-Agró señala una falta de rigor en la cartografía presentada con topónimos incorrectos como el de «la Huerta Sur», omisión en el mapa de altitudes de las 8.000 hectáreas del parque que se encuentran por debajo de la cota 0 bajo el nivel del mar y también de las extensas áreas de vegetación en el mapa de hábitats, representación errónea en los mapas de zonificación de los Tancats de l'Illa y de el Alcalatí y representación de fuentes que desaparecieron hace décadas, como la Font de Castillo en Massanassa o la Font del Bony en Catarroja, ambas enterradas por polígonos industriales.

En el documento inicial del PORN aparecen referencias sobre el funcionamiento hídrico del parque natural y cómo se encuentra en peligro por la «fuerte reducción del agua del Júcar en los últimos años debido a la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar», con las que Agró se encuentra completamente de acuerdo. Sin embargo, desde la entidad lamentan que no se establezcan restricciones a las obras de modernización contempladas aguas abajo de la confluencia del río Magro con el Júcar y proponen la inclusión de articulados que hagan mención al mantenimiento del riego tradicional al menos en el entorno de la Albufera y en los marjales y, por tanto, a la paralización de estas transformaciones. También sugieren incluir la necesidad de emitir informe valorable, preceptivo y vinculante del servicio competente en la gestión del parque para las actuaciones de modernización así como otras que afectan directamente o indirectamente la entrada de caudales superficiales o subterráneos por la reducción de retornos de riego.

En esta línea, de acuerdo con la normativa de aguas, la organización ecologista considera que debe articularse con claridad en la revisión del PORN el hecho de que los caudales ambientales tienen la consideración de restricción previa que se impone a los usos del agua. E insisten en que no sólo deben figurar los caudales relativos al parque natural, sino también los del propio lago de la Albufera para el que proponen un volumen mínimo de 250 hectómetros cúbicos, de los cuales una cuarta parte debe provenir de una aportación directa de agua del Júcar de buena calidad como asignación propia y no acondicionada a la modernización de regadíos. A propósito del caudal mínimo necesario para el lago de la Albufera, a AE-Agró les ha sorprendido la reducción de 70 hectómetros cúbicos a 68 que queda reflejada en el apartado 4 del artículo de gestión hídrica. Las ecologistas recuerdan que los 70 hm3 vienen establecidos en el vigente plan de cuenca (24 más 46 hm3) por lo que este merma no es posible y exigen el cumplimiento de la normativa.

Aparte de esto, con la intención de mejorar las condiciones hídricas y ecológicas de la Albufera, Acció Ecologista-Agró considera absolutamente necesario ampliar el ámbito del PORN hasta la desembocadura del río Júcar y el azud de Antella, la zona norte hasta la desembocadura del nuevo caudal del río Turia, así como ampliar el límite de la parte noroeste, incorporando la totalidad de la cuenca del barranco del Poyo. En cuanto a las aguas pluviales y escorrentías de esta zona noreste, teniendo en cuenta que configuran uno de los problemas principales de entradas de contaminantes en el humedal, AE-Agró considera necesario que los municipios que antes configuraban l'Horta Oest y que han quedado incluidas en l'Horta Sud, hagan una evaluación del estado de gestión de aguas pluviales e implementan a su término Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para mejorar la permeabilidad de las sus cuencas. Añaden que, en este sentido, resulta imprescindible proteger todas las bolsas de huerta que todavía sobreviven en estos pueblos, como en Alfafar o Aldaia.

En cuanto a las afecciones sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la Albufera, Agró considera que deben incorporarse los efectos derivados de la desecación del marjal que desde mediados de la década de los años 2000 sufre un continuo retraso en el comienzo de la inundación primaveral de los campos de cultivo del arroz habiendo provocado una pérdida aproximada del 20% de las parejas de pájaros acuáticos nidificantes entre 2006 y 2022. También las referencias al puerto de Valencia y los impactos negativos que ocasiona sobre el parque, en cuanto a la regresión de la línea de costa y las praderas de fanerógamas marinas, que han sido eliminadas en la nueva versión del PORN.

Al respecto, la organización exige que en la modificación del PORN se prohíba la ampliación del puerto, prescriba la demolición del dique norte y se amplíe el LIC Albufera, incluyendo el hábitat de Cymodocea nodosa, una especie característica del hábitat 1110 que junto a la Posidonia oceanica constituye una gran fuente de oxigenación y captura de dióxido de carbono y reduce la energía de oleaje y corrientes posibilitando la conservación de las playas y evitando la desaparición de la restinga que protege a la laguna.

Sobre la conservación de la barra dunar, a juicio de Agró la revisión del PORN ha de ser más ambiciosa y debe permitir terminar el proceso de restauración iniciado después de la paralización del Plan de Ordenación y Proyecto de Urbanización del Monte de la Devesa del Salero. Desde esta perspectiva pide la revisión de todas las construcciones declaradas fuera de ordenación y las que ocupan Dominio Público Marítimo-Terrestre en el PN de la Albufera, entre las que se incluyen el hotel Sidi Saler y la urbanización de la Casbah, y la demolición urgente del parador nacional y el campo de golf que imposibilitan la restauración dunar.

Sobre la actividad cinegética que amenaza a la avifauna, Acció Ecologista-Agró considera que la prohibición debería ser ya una realidad en la normativa reguladora del Parque Natural y de los espacios de la Red Natura 2000. Es por eso que pide que en el PORN quede reflejada la prohibición de la caza, que debería fijarse para un plazo no muy lejano, después de un período transitorio en el que ya esté más limitada de lo que se propone en el texto de el articulado. Además, Agró solicita que se incluyan varias prohibiciones respecto a la misma actividad, como el cierre de caminos durante la época de caza que durante el 2024 han dificultado y atrasado las tareas de limpieza iniciadas a raíz de la dana, la práctica cebar los campos, el uso de munición de plomo en el ámbito del PORN o la caza nocturna.

Finalmente, entre muchas de las enmiendas reflejadas en el documento de alegaciones, es necesario destacar aquellas que versan sobre la gestión de la paja del arroz y las buenas prácticas agrícolas y que han sido eliminadas del PORN. Agró indica que el PORN debe establecer las bases para la adecuada gestión de la paja, entre las que debe contemplarse la realización de un inventario y la priorización de medidas que minimizan afecciones sobre la calidad de las aguas y la biodiversidad, como la contaminación atmosférica, así como la habilitación de ayudas y el acompañamiento técnico que sea necesario para garantizar que su implementación no supongo una desventaja competitiva en suelos bajos o cerrados, que son las zonas donde la gestión de este recurso es más problemática. También resaltan que la mención a la agricultura ecológica es residual y como mínimo en el ámbito del PORN debe promoverse de forma real y efectiva por parte de las administraciones públicas competentes, siendo necesario para ello que el articulado plasmo las medidas encaminadas a tal fin.