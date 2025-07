Los ecologistas cuestionan la fumigación con drones en la Albufera

El nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera que la Conselleria de Medio Ambiente ha presentado esta semana a la ... Junta Rectora recoge en uno de sus artículos la petición de los arroceros de que se permita fumigar los campos con drones.

La medida ha sido acogida con cautela por los ecologistas que cuestionan la aprobación de una medida tan genérica. En este sentido, se ha pronunciado Mario Giménez, hasta ahora delegado de SEO Birdlife en la Comunitat, que ha indicado que de forma general es difícil pronunciarse. «Hay que ver para qué se utilizan en cada caso concreto», ha explicado. Además, ha señalado que mejor es utilizar un dron que un helicóptero por el mayor riesgo de molestar a las aves. «No vemos un permiso de forma generalizada. Habría que estudiar caso a caso. Tendrían que estar sujeto a un control y aprobación concreta sobre como se usa, no una autorización de forma general», ha recalcado Giménez.

«Lo importante es ver las condiciones para valorarlo. El dron tiene ventajas ya que es más preciso y accesible pero hay que controlar sus vuelos», ha remarcado el delegado de SEO Birdlife.

En la misma línea, ha insistido en que se tienen que tener garantías de que estos vuelos no van a generar molestias a las aves. También ha indicado que en el caso de que se vaya a fumigar, se debe contar con unas condiciones especiales en las zonas húmedas. «Los productos pueden ir a parar donde no deben, como en este caso a la cubeta de la laguna. Deben tener una aprobación especial porque hay viento y se acaba fumigando a quien no toca», ha añadido.

El nuevo plan de recursos establece que los drones para fumigar no deben volar por encima de los cinco metros de altura. La inclusión en el PORN responde a una petición conjunta de las dos principales asociaciones de agricultores de la Comunitat para que se les permita fumigar con herbicidas los campos de arroz utilizando drones.

El anterior PORN, vigente desde 1995, no incluía ninguna mención al uso de drones y por eso los agricultores lo consideran un paso adelante ya que permitirá el uso de estos dispositivos. Pero aún falta un paso previo y es que el Ministerio de Transporte utilice el uso de estos medios, algo que hasta el momento no ha hecho pese a las reiteradas peticiones de los arroceros. Estos han solicitado al departamento que dirige Óscar Puente que los autorice considerándolos un medio de tratamiento terrestre y no aéreo porque de esta forma se podrían fumigar los campos. En otros países ya se ha permitido y desde las organizaciones agrarias reclaman al Ejecutivo que dé un paso al frente y autorice este sistema de fumigación que consideran más eficaz.