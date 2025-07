La eclosión de libélulas en Valencia

Estos día tomar la CV-500 y adentrarse en los límites del parque de la Albufera conlleva una serie de molestias que están protagonizadas ... por un insecto inofensivo pero que puede llegar a ser molesto, especialmente para los parabrisas de los automóviles que sufren en sus carnes. Son libélulas que llenan muchos puntos del paraje protegido, del litoral de localidades como El Perellonet y los campos de arroz.

Muchos conductores se han visto sorprendidos estos días pasados por la abundancia de este insecto que dejan la marca de su presencia en el parabrisas de los automóviles al impactar contra el cristal.

Es un insecto que los agricultores no consideran dañino para los cultivos. Al contrario, son depredadores de otros insectos más molestos como moscas o mosquitos en su fase adulta o larvaria. Las libélulas adultas se alimentan principalmente de insectos pequeños y en su mayoría voladores, como mosquitos, moscas y polillas.

Pablo Roncal trabaja como barquero en la Albufera y se ha visto sorprendido por la proliferación de estos insectos este año. «Otros años no ha sido igual. Ahora hay más. Las he visto especialmente por el Perellonet. Se ven especialmente por las noches. Son verdosas, azules. No molestan», afirma Roncal.

Quien también ha tomado conciencia de la presencia de estas libélulas es José Pascual Fortea, delegado en temas de arroz de AVA. «El otro día me dí cuenta. No paraban de impactar en el crista del coche», ha explicado. Otros agricultores también se han percatado de la abundancia de este insecto sin mostrar especial preocupación porque no tiene afección sobre los cultivos del arroz. «Este pasado fin de semana iba con el coche y no paraban de impactar», ha manifestado.

Fortea explica que este año ha habido abundancia de libélulas pero que los mosquitos no han estado tan presentes como otros años. «Hasta hace unos días no había. Se hizo un tratamiento que se ve que los ha mantenido a raya hasta hace poco. En la temporada pasada teníamos que ir protegidos con la cara cubierta de la cantidad que había», aclara este agricultor.

Tengan que ver o no con la desaparición de los mosquitos, el hecho indudables es la proliferación de libélulas en el entorno del parque natural. Parece ser que el calor que ha hecho estas últimas semanas ha favorecido su expansión. Para Roncal la abundancia es «buena señal».

Y es buena señal porque su presencia, según destaca Pablo Roncal, es un indicador «de que el agua es buena, es de mayor calidad». Además, este profesional señala que para las plantas del arroz son un buen depredador ya que esta variedad frena la proliferación de algunos insectos que originan enfermedades a la planta.

Precisamente este año los agricultores de los campos de arroz han mostrado su preocupación por la aparición de una nueva plaga que afecta a este cultivo. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) ha dado la voz de alarma tras la confirmación por parte del Servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura y la Universitat Politècnica de València-por la reaparición súbita e inesperada de la plaga del género Mythimna sp., seguramente de la especie Mythimna unipuncta, conocida como la 'rosquilla del arroz'.

Los agricultores ya constatan graves daños en arrozales de la zona alta de Sueca, Albalat de La Ribera, Corbera y Cullera. Las larvas, que miden entre dos y tres centímetros, devoran sobre todo en su etapa inicial la parte vegetativa superior de la planta, lo que ocasiona una pérdida de la futura producción de arroz.

Incluso hay campos donde la plaga ha destrozado amplias zonas de la parcela, hasta el extremo de sustituir el tradicional manto verde que presentan los arrozales en esta época del año por un panorama desértico y desolador.

Sanidad Vegetal está pendiente de conocer la evolución de las larvas a adultos para confirmar la especie, pero el género está corroborado.

Según las referencias científicas, Mythimna unipuncta se alimenta también de maíz, avena, alfalfa, lechuga, cebollas y otros cultivos. Al menos, las autoridades han descartado que se tratara de Spodoptera frugiperda, una de las veinte plagas de cuarentena prioritarias para la Unión Europea. Los agricultores, en este sentido, están muy preocupados por la irrupción de esta plaga que ya está causando muchos daños en los arrozales.