El dueño del velero encallado en El Saler denuncia el extravío ante la Guardia Civil

El dueño del velero 'King of kings', la embarcación ya conocida por todos los bañistas de las playas del sur de Valencia, ha interpuesto ... una denuncia por el supuesto robo del barco que hasta el pasado fin de semana se encontraba amarrado en el Real Club Náutico ante la Guardia Civil. El reflote, que correrá también a su cargo, se producirá la semana que viene de la mano de una empresa especializada.

Alejandro Cervera, el taxista malagueño que se ha desplazado hasta la capital del Turia tras conocer que su velero estaba varado en la playa de la Garrofera por una llamada de Salvamento Marítimo, se personó este jueves en el cuartel que tiene la Benemérita en el paseo de Cantarranas para volver a poner en conocimiento de las autoridades la presunta sustracción de su buque. El propietario ya realizó este trámite en la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola, pero la investigación de lo sucedido ha recaído en manos de la Guardia Civil de Valencia.

«Tiene que haber sido un robo o una negligencia», asegura Cervera que todavía mantiene todas las hipótesis abiertas. A su vez, el propietario del barco lamenta que Capitanía Marítima o el Náutico no le puedan ayudar en la operación de rescate. De hecho, sobre el club deportivo dice que cuando ha solicitado su apoyo le han contestado que sólo cuentan con pequeño bote para mover los barcos dentro del puerto que no sería suficiente para remolcar el velero embarrancado.

«Seguro que cualquier persona propietaria de un barco que ve a alguien en estas condiciones se prestan a ayudarle: de cada 10, 8 le ayudarían», asevera Cervera que invita a que cualquier marinero se preste a echarle un cable en el reflote del 'King of kings'.

El dueño del navío apunta a que el visionado de las cámaras de seguridad del Náutico será clave para esclarecer quiénes eran las dos personas que, según la versión oficial de Salvamento Marítimo, se encontraban limpiando la cubierta del 'King of kings' la mañana del día de autos. Según Cervera, ninguno de estos individuos contaba con su permiso o estaba autorizado para ese cometido dado que no tiene amistades en Valencia. Sea como fuere, desde la Guardia Civil le han explicado que esta es una competencia reservada exclusivamente para los agentes que se han hecho cargo de la investigación.

Recreación de los hechos

La cronología del suceso que realizó a LAS PROVINCIAS el que desde enero es propietario del 'King of kings' arrancó entre los días 4 y 7 de julio. Estando en Málaga recibió una llamada del Real Club Náutico en el que se le advertía de que se iba a celebrar la regata de su Majestad la Reina por lo que debía mover su barco, que estaba atracado en el pantalán 2 amarre 2 del complejo deportivo. Al no poder hacerlo en persona, Alejandro Cervera autorizó al personal del club para que pudieran cambiar su ubicación, al estar las llaves en el interior de la embarcación, y no entorpecer el transcurso de la competición.

Sin embargo, no fue hasta el pasado lunes 14 cuando el dueño recibe una llamada de Salvamento Marítimo en el que se le interroga por asuntos relacionados con el barco para cerciorarse que era suyo para, posteriormente, informarle de que se encontraba varado en la playa de la Garrofera. Tras enterarse, interpuso de inmediato la citada denuncia en la Policía Nacional de Fuengirola por el supuesto robo.

«Ni estaba en condiciones para navegar, estaba para restaurar. Me descuadra que se pudieran llevar el mío y no otros de mejores condiciones», comentó a este diario el propietario mientras desde el Naútico defendieron la inexistencia de negligencias en la gestión por su parte.

Cervera explicó también que pagó 30.000 euros para adquirir el velero en un estado de deterioro y estima que su precio actual es de 160.000 con arreglos pese a seguir sin estar en condiciones óptimas para salir al mar ya que, entre otros componentes, carece de velas. Totalmente arreglado rondaría, según su propietario, los 240.000 euros.