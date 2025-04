«Duele demasiado vivir sin ti. Sigue nadando Ángela»

Manuel García Valencia Lunes, 7 de abril 2025, 08:48 | Actualizado 09:27h. Comenta Compartir

«Seis largos y horribles meses». Cada día 6 en el calendario es un doloroso recordatorio para la familia de Ángela Agudo, la joven accidentada hace ahora medio año (el pasado 6 de octubre) en Tailandia tras sufrir una caída en moto que le afectó gravemente a la cabeza.

Los allegados de la joven han explicado que Ángela sigue ingresada en el hospital Padre Jofre de Valencia, donde sigue recibiendo los tratamientos correspondientes de rehabilitación para que su cuerpo siga activo.

En una emotiva carta compartida en redes sociales, se dirigen a Ángela, aunque ésta no pueda leerla todavía, y le piden que siga nadando: «No te puedes detener», casi le suplican.

Así, le explican que un 6 de abril como el de ayer «ya huele a flores, las abejas se empiezan a escuchar y el sol nos da más compañía».

«Y tú, pequeña, ¿dónde estás? Te miro a los ojos y no sé qué pìensas. Te hablo y deseo escucharte. Lloro y no quiero que me veas llorar. Duele demasiado vivir sin ti. Tengo tantos pedazos y grietas que te regalaría media vida para vivir juntas todo lo que me perdí de ti».

Aunque aseguran que «el tren no espera» y no lo pueden detener «ahora tu ritmo es otro. Sanar cuesta, pero creo fuerte en que vas a volver a vivir. Sigo viendo constelaciones en tus cicatrices y pidiendo deseos a cada una de tus pestañas. Darte amor me reconforta para partirme después. Te veo en todo los ojos verdes que se cruzan con mi mirada. Te pienso en cada atardecer. Te siento en cada abrazo. Te lloro después. También te necesito. Me enfado. Grito. Quiero escapar y correr. Ojalá acabe pronto para empezar otra vez».

Además, los allegados han señalado que uno de los puntos más duros es desconocer si Ángela se va a recuperar o podría quedarse en el estado actual hasta una fecha que se desconoce y que ellos quisieran saber.

Agradecen la labor de los profesionales «que siguen trabajando con ella» aunque reconocen que tienen sus momentos de bajón al ver que los días pasan sin que los avances sean lo rápidos que todos quisieran. Mientras tanto, y aunque sus padres están «al 100% con ella y luchando cada día a su lado», todos los miembros de su familia, aunque no dejan de pensar en Ángela, están siguiendo con su día a día esperando recibir una llamada que les dé buenas noticias, todo lo contrario que ocurrió hace ahora medio año: «Ojalá en unos meses podamos informar de novedades sobre su mejora».

