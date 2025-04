Dudas y quejas por el pago de 12 euros en el primer día que se requiere en Manises el permiso para volar a Reino Unido

La cola en el mostrador de facturación del aeropuerto de Manises para el vuelo a Londres se va llenando de viajeros. Hay muchos ingleses que ... regresan a su casa y también otros valencianos que inician su viaje hasta el país británico. Pero hay una novedad, y se nota en la intranquilidad de los pasajeros. Este miércoles es el primer día que el gobierno de Reino Unido exige para entrar a su territorio una autorización previa electrónica, llamada 'ETA'. Deben llevarla todos los no residentes en ese país.

Se trata de una medida que se anunció en marzo y que ahora ha entrado en vigor. Las agencias de viaje y las compañías aéreas lo habían avisado a sus clientes, quienes han tenido que cumplimentar el formulario y pagar las correspondientes tasas, de diez libras, algo más de 12 euros por viajero. «Me parece excesiva esa cantidad, muy elevada, porque son muchas cosas a pagar, más este añadido, que te hagan pagar sólo por ir de turismo o visitar a un familiar no me parece bien», dice María, una joven valenciana que va unos meses por estudios a Londres.

Incluso los bebés y los niños también necesitan llevar esta autorización, que por tanto va a encarecer el viaje a este país. Una familia valenciana de dos adultos y dos niños que estas Pascuas quiera irse de viaje a Londres se tendrá que gastar más de 50 euros solamente en este nuevo permiso, que se suma a todos los gastos de alojamiento, vuelos, comidas, transportes, etc. Una situación que puede hacer cambiar de idea a mucha gente y elegir otros destinos para sus vacaciones.

Además, se suman las complicaciones de tener que descargar una aplicación, rellenar los documentos, algo que para algunas personas puede resultar una barrera, como opina Raúl, otro viajero a Reino Unido este miércoles en Manises: «Creo que le puede resultar complicado a gente no habituada a manejar internet, sobre todo las personas mayores, les tendrán que ayudar. Yo me enteré de que lo pedían viendo vídeos y me bajé la aplicación», señala. «Tienes que descargarte en el móvil la aplicación 'UK ETA' y después te pide tus datos, documentos, hay que escanear el pasaporte y una foto tuya. A mí me enviaron la confirmación esa misma tarde», añade.

El permiso tiene una validez de dos años. Es decir, si alguien tiene que volver dentro de ocho meses a Reino Unido, no necesita sacarse de nuevo este certificado electrónico ni pagar las tasas. Otro de los que espera inquieto en la cola de facturación es Leónidas, que viaja por turismo a Londres. Ha rellenado esta mañana el formulario y aún no sabe si está todo correcto o le pondrán problemas para subirse al avión. «Ahora cuando lleguemos sabremos si lo hemos hecho bien o nos falta algo, espero que no, pero como es la primera vez, no lo sé», apunta el hombre, que viaja con su pareja.

En este nuevo formulario aparecen cuestiones personales hacia los viajeros, y en función de las respuestas, el gobierno británico puede autorizar o no la entrada al país. «Te hacen varias preguntas, como si tienes antecedentes penales, si has estado detenido alguna vez, el motivo de tu viaje, cuánto tiempo piensas quedarte allí o si estás trabajando, es un cuestionario de unas diez preguntas», explica Juan Carlos.

Un requisito como este ya lo pide desde hace años Estados Unidos para poder volar a su país, y este miércoles se ha sumado Reino Unido. El Ministerio de Exteriores español informaba el pasado 5 de marzo de que iba a entrar en vigor este 2 de abril la nueva medida. «Todos los españoles y demás ciudadanos de la UE que viajen al Reino Unido para estancias cortas (menos de seis meses) por turismo, negocios, visitas familiares, entre otras, o tránsito que requiera paso por un control fronterizo necesitarán solicitar con antelación una Electronic Travel Authorization (ETA)», decía el comunicado del ministerio.

No se trata de un visado, sino una autorización previa electrónica para viajar, que debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido. Desde el ministerio recomiendan hacerlo con al menos tres días de antelación y antes de comprar los billetes, y puntualizan que obtener una ETA no garantiza la entrada definitiva en el el país británico, ya que el viajero seguirá teniendo que pasar por el control de fronteras al llegar.