Los dos primeros días de septiembre ya lo sitúan el cuarto más mortífero por el calor de la última década en la Comunitat
Once personas han fallecido en las primeras 48 horas del mes por causas directas o indirectas relacionadas con las altas temperaturas
Manuel García
Valencia
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:51
En sólo dos días, el mes de septiembre de 2025 amenaza con ser uno de los más graves en cuanto a los fallecidos por causas ... relacionadas de manera directa o indirecta con el calor. Y es que en las primeras 48 horas del noveno mes del año, y según los datos del observatorio del instituto de Sanidad Carlos III, un total de once personas han muerto por este motivo.
Estas once personas igualan ya la misma cifra registrada en todo septiembre de 2020. Por delante sólo quedan, y hay que insistir que son cifras referidas al mes completo, los 72 fallecidos de 2016, los 32 de 2022 y los 28 de 2017.
Atrás quedan ya los 9 muertos en 2015, los 7 fallecidos en todo septiembre de 2024, 2023 y 2021, los 3 de 2019 y 2018 que se quedó en cero decesos.
Y es que ya con los datos en la mano del primer día del mes la previsión es que septiembre va a ser complicado por lo que respecta al calor y veremos qué ocurre con las lluvias. Según los datos del primer día del nuevo mes, la Comunitat ya registró seis de los siete fallecidos en toda España según los datos del panel diario del instituto de sanidad Carlos III. El otro fallecido por esta circunstancia se produjo en Cataluña, según los datos del mismo observatorio.
La previsión meteorológica indica que el calor seguirá siendo protagonista durante las próximas jornadas, aunque no se descarta, a la vez, la presencia de tormentas.
