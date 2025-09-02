El calor no afloja en septiembre: seis de los siete muertos de toda España, en la Comunitat Valenciana

Quien pensaba que la llegada del mes de septiembre iba a suponer un cambio radical en las consecuencias que el calor causa en la salud ... de las personas y en los fallecimientos (ya sea por causas directas o indirectas), no ha acabado de atinar.

Y es que, aunque sólo se trata de los datos del primer día del nuevo mes, la Comunitat ha registrado seis de los siete fallecidos en toda España según los datos del panel diario del instituto de sanidad Carlos III. El otro fallecido por esta circunstancia se ha producido en Cataluña, según los datos del mismo observatorio.

Pero estos seis muertos del primer día de septiembre en la Comunitat no son una cifra baladí. Si se realiza la comparación de las cifras totales de fallecidos en todo el mes completo de otros ejercicios, los seis fallecidos ya superan los 0 de 2018, los 3 de 2019, rozan los siete de 2024, 2023 y 2021. Un poco por delante quedan los nueve de 2015 y los 11 de 2020.

Ya bastante por delante, aunque podrían verse superados visto el ritmo con que se ha iniciado el mes están los 28 de 2017, los 32 de 2022 y la máxima cifra de la última década, los 72 que se registraron en el año 2016.

Estas cantidades del primer día de trabajo para muchos marca una continuidad para un agosto y un verano en su conjunto que ya han sido de récord. La previsión que apuntan los expertos es que la tendencia para los próximos años va a ser de veranos más largos y con calor intenso.

Y es que el pasado mes supuso una nueva plusmarca en la última década al superar los 200 fallecidos. En concreto, 204 personas fallecieron en la Comunitat por causas relacionadas directa o indirectamente por las altas temperaturas.

Por primera vez en la última década y según los datos del instituto de Sanidad Carlos III, a través de su panel que se actualiza diariamente, entre el 1 y el 31 de agosto han fallecido un total de 204 personas en la Comunitat a causa de las altas temperaturas, la primera vez que se rompe la barrera de las 200 personas. La cifra más cercana desde 2015 se alcanzó en 2023, cuando el número de decesos se quedó en 199.

De estas 204 personas, la gran mayoría se han situado en la provincia de Alicante, con 142 fallecidos por causas relacionadas directa o indirectamente con las temperaturas, seguidas por las 47 de Castellón y las 16 de Valencia.

Esta cantidad, prácticamente el 10% del total nacional, que se ha fijado en 2.177 en el mes que acaba de finalizar, convierte a la valenciana en la cuarta autonomía con más fallecidos por este motivo, sólo por detrás de Madrid (415), Cataluña (361) y Castilla y León (264) y por encima de Galicia (198) y Andalucía (169).

Además, si se realiza un balance de los tres últimos meses, entre el 1 de junio y el 31 de agosto han muerto en la Comunitat un total de 391 personas. Una cifra mucho mayor que la del mismo periodo de 2024, cuando hubo 262 muertes, lo que supone un incremento de un tercio en apenas doce meses.