Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo en plena ola
Incendio en Quart de Poblet. CPBV

Dos nuevos incendios extinguidos en pocas horas este domingo en la Comunitat

Un conato en Quart de Poblet y otro en La Torre de Maçanes mantiene en alerta a las autoridades

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:35

Emergencias de la Generalitat mantiene nivel 3 de prealerta por riesgo extremo de incendios forestales en la región, y con razón. En las pocas horas de esta mañana de domingo los efectivos de bomberos han tenido que enfrentarse con dos nuevos fuegos, mientras se continúa trabajando en el gran incendio en Teresa de Cofrentes, ya estabilizado.

En el primer de ellos, Emergencias ha recibido un aviso por un incendio forestal a las 8.30 horas en La Torre de Maçanes. Hasta el lugar se han movilizado hasta tres dotaciones del Consorcio de Bomberos de la provincia de Alicante y un medio aéreo. Finalmente, a las 9.44 horas los servicios de Emergencias han dado por controlado el conato.

Del mismo modo, ha tenido lugar un segundo conato junto a la acequia de Mislata, en Quart de Poblet. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) han recibido un aviso a las 9.16 horas de este domingo, al incendiarse una cabina de un camión de transporte de mercancías. Las llamas se han extendido hasta una hilera de cipreses próximos al camino en el que se encontraba el camión.

Hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones de los parques de Paterna y Torrent y el sargento de Paterna. Entre los efectivos han conseguido controlar el incendio y finalmente han extinguido las llamas y finalizado los trabajos a las 10.56, apenas hora y media después de recibir el aviso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  5. 5 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  6. 6 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  7. 7 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada
  8. 8 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  9. 9 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  10. 10 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos nuevos incendios extinguidos en pocas horas este domingo en la Comunitat

Dos nuevos incendios extinguidos en pocas horas este domingo en la Comunitat