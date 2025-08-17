Dos nuevos incendios extinguidos en pocas horas este domingo en la Comunitat Un conato en Quart de Poblet y otro en La Torre de Maçanes mantiene en alerta a las autoridades

Emergencias de la Generalitat mantiene nivel 3 de prealerta por riesgo extremo de incendios forestales en la región, y con razón. En las pocas horas de esta mañana de domingo los efectivos de bomberos han tenido que enfrentarse con dos nuevos fuegos, mientras se continúa trabajando en el gran incendio en Teresa de Cofrentes, ya estabilizado.

En el primer de ellos, Emergencias ha recibido un aviso por un incendio forestal a las 8.30 horas en La Torre de Maçanes. Hasta el lugar se han movilizado hasta tres dotaciones del Consorcio de Bomberos de la provincia de Alicante y un medio aéreo. Finalmente, a las 9.44 horas los servicios de Emergencias han dado por controlado el conato.

Del mismo modo, ha tenido lugar un segundo conato junto a la acequia de Mislata, en Quart de Poblet. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) han recibido un aviso a las 9.16 horas de este domingo, al incendiarse una cabina de un camión de transporte de mercancías. Las llamas se han extendido hasta una hilera de cipreses próximos al camino en el que se encontraba el camión.

Hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones de los parques de Paterna y Torrent y el sargento de Paterna. Entre los efectivos han conseguido controlar el incendio y finalmente han extinguido las llamas y finalizado los trabajos a las 10.56, apenas hora y media después de recibir el aviso.