Dos nuevas fugas de agua en El Palmar frustran a los vecinos: «Poco a poco reventarán todas las tuberías del pueblo»

Dos nuevas fugas de agua en menos de una semana alimentan la desesperación de los vecinos de El Palmar, que en lo que va ... de verano ya han sufrido hasta cuatro reventones de tuberías. Este sábado, la calle Albufera, paralela al trazado en el que están previstas las principales actuaciones de reparación, amanecía con la acera mojada a pesar de que la pasada noche no cayó ni una gota de lluvia.

Se trata de la sexta fuga contabilizada por la Asociación de Vecinos de El Palmar, que lamenta la falta de soluciones ágiles ante un problema que sospechan que puede terminar afectando a toda la pedanía debido a la antigüedad de las tuberías: «Conforme van arreglando tuberías, van reventado más adelante. Poco a poco será todo el pueblo».

Es cierto que la de este sábado es una fuga pequeña, que apenas afecta a los vecinos de El Palmar, pero se trata de la segunda que se produce esta misma semana, ya que el martes por la tarde se produjo una fuga subterránea en el tramo entre las calles Arzobispo Aliaga y Vicent Baldoví -previsto para arreglar- que obligó a cortar el suministro entre las 08:00 y las 11:00 horas del miércoles, provocando un malestar generalizado especialmente entre el sector de la hostelería.

Desde la asociación advierten de la gravedad del asunto, ya que aseguran que pese a que la fuga no llegó al exterior se acumularon más de 1.000 litros cúbicos que fueron a parar directamente a la depuradora de aviso. «La fuga fue subterránea por lo que no se percibió por los vecinos, pero es mucha agua», explica Cintia Sancanuto, presidenta de la Asociación de Vecinos de El palmar.

Cabe recordar que en julio los vecino de la pedanía sufrieron hasta cuatro fugas de agua en la zona prevista para la reparación. La primera rotura de tubería se produjo el miércoles 2 de julio. Al día siguiente fue la segunda y fueron varios los vecinos que tuvieron que sacar agua de sus casas, según explicó la presidenta de la asociación vecinal. La tercera se dio el 8 de julio y la cuarta, el domingo 13 de julio.

En esa línea, los residentes exigen soluciones inmediatas, como vienen haciendo en las últimas semanas. «Cuando reconocieron que tenían que intervenir dijeron que las obras durarían un mes y medio, pero puede extenderse mucho más, porque van a tener que solucionar mucho más», comenta Sancanuto.

Tras los reventones de julio, el Consistorio aseguraba que en ocho años no se ha hecho nada para cambiar la tubería, aunque vecinos y oposición aseguraban que sí, que en 2017 hubo trabajos y que en 2021 se cambió la tubería principal que dota de agua potable a todos los pueblos del sur. Desde el Ayuntamiento prometieron «reparar las fugas todas las veces que haga falta», aunque desde la asociación vecinal denunciaban la inexistencia de «un plan inmediato».