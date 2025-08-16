Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de 700 habitantes
Fuga de agua en la calle Albufera de El Palmar. LP

Dos nuevas fugas de agua en El Palmar frustran a los vecinos: «Poco a poco reventarán todas las tuberías del pueblo»

Los residentes de la pedanía critican la falta de soluciones ante una situación que ya se ha convertido en habitual durante los últimos meses

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:54

Dos nuevas fugas de agua en menos de una semana alimentan la desesperación de los vecinos de El Palmar, que en lo que va ... de verano ya han sufrido hasta cuatro reventones de tuberías. Este sábado, la calle Albufera, paralela al trazado en el que están previstas las principales actuaciones de reparación, amanecía con la acera mojada a pesar de que la pasada noche no cayó ni una gota de lluvia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  3. 3 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  4. 4 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  5. 5 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  6. 6

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  9. 9 Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai
  10. 10

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos nuevas fugas de agua en El Palmar frustran a los vecinos: «Poco a poco reventarán todas las tuberías del pueblo»

Dos nuevas fugas de agua en El Palmar frustran a los vecinos: «Poco a poco reventarán todas las tuberías del pueblo»