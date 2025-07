Los vecinos de El Palmar, desesperados tras un nuevo reventón en las tuberías

Álex Serrano López Valencia Martes, 15 de julio 2025, 00:18 Comenta Compartir

Llevan cuatro en menos de un mes y en El Palmar no aguantan más. Los reventones de tuberías se han repetido este fin de semana. ... El domingo por la tarde, una canalización situada en la confluencia de las calles Arzobispo Aliaga y Vicent Baldoví reventó a última hora. Once puntos de suministro se vieron afectados durante un par de horas. El Ayuntamiento de Valencia solucionó las averías, pero no quisieron detallar las actuaciones. Operarios del Ciclo Integral del Agua, eso sí, trabajaban este lunes desde primera hora en la pedanía para arreglar los problemas, que se dan en un tramo de tubería muy antiguo, de más de 25 años, según diversas fuentes.

Se da la circunstancia de que es el cuarto reventón en un mes. La primera rotura de tubería se produjo el miércoles 2 de julio. Al día siguiente fue la segunda y fueron varios los vecinos que tuvieron que sacar agua de sus casas, según explicó la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palmar, Cintia San Canuto. La tercera se dio el 8 de julio y la cuarta, el pasado domingo. «Nos quejamos de la incertidumbre, esto puede volver a pasar», lamentó la presidenta. El miedo de los residentes es que todos los reventones se han dado a la misma hora, en torno a última hora de la tarde. Se da la circunstancia de que a principios del mes de julio hubo varios días de muchísimo calor, por lo que la explicación oficial era que las altas temperaturas provocaron defectos en las tuberías, que reventaron a última hora del día tras acumular calor durante toda la jornada. De hecho, las roturas provocaron incluso problemas en el asfaltado de la calle. Los primeros problemas se dieron también en Vicent Baldoví. El Consistorio asegura que en ocho años no se ha hecho nada para cambiar la tubería, aunque vecinos y oposición aseguran que sí, que en 2017 hubo trabajos y que en 2021 se cambió la tubería principal que dota de agua potable a todos los pueblos del sur. El Consistorio, que ya estudia la retirada de la tubería y su renovación por una que genere menos problemas, insiste en que los cortes de agua durante poco tiempo. Por suerte, no ha ocurrido por la mañana de un fin de semana, cuando son cientos las personas que acuden a disfrutar de los restaurantes situados en la pedanía, cuyo casi único motor es el turismo vinculado a la Albufera. Precisamente El Palmar celebra este martes por la tarde noche el concurso de all i pebre, un evento tradicional que congrega a cientos de aficionados a la gastronomía. «Si revientan las cañerías y se quedan sin agua por la tarde, se puede liar», apuntó San Canuto. Es esta incertidumbre lo que más preocupa a los vecinos, que ya no saben si el sonido del agua por sus calles les va a hacer levantarse de la cena en las calurosas noches de verano. La presidenta vecinal explicó que han preguntado al Ayuntamiento por la situación. «Nos dicen que vendrán a reparar las fugas todas las veces que haga falta, pero que de momento no hay un plan inmediato y nos preocupa el tema por la incomodidad para los vecinos y porque ahora los restaurantes están en temporada alta», aseguró. En cuanto a las posibles causas de la rotura, los vecinos explicaron: «No sabemos si es la sumatoria del calor, de que pasan vehículos pesados como los autobuses, los camiones de la basura y las grandes furgonas que suministran material a los restaurantes, pero algo habrá que estudiar». El paso de vehículos pesados no es ninguna tontería. De hecho, cuando se decidió que el autobús pasara por el primer tramo de San Vicente Mártir, entre Reina y Ayuntamiento, hubo que poner maceteros para evitar que discurriera por una zona bajo la que había canalizaciones antiguas y se corría riesgo de que las continuas vibraciones y el peso afectaran gravemente a las tuberías situadas en el centro de la ciudad, que se cuentan entre las más viejas de Valencia junto a algunas de las pedanías que llevan décadas sin cambiarse.

