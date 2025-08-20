Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
Otros nueve municipios han pasado la noche por debajo de los 13 grados
Valencia
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:52
La ola de calor de los últimos días ha dado paso a un descenso de temperaturas en la Comunitat Valenciana. Aemet prevé que las lluvias lleguen a varias partes del territorio durante esta jornada. Por la mañana se esperan precipitaciones débiles y ya por la tarde hay pronóstico de chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior.
En este contexto, dos localidades de la Comunitat han dormido a 10 grados en la madrugada del martes al miércoles. Además, otros nueve municipios han pasado la noche por debajo de los 13 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|Vilafranca
|10,5
|Castielfabib
|10,8
|La Pobla de Benifassà
|11,8
|El Toro
|11,9
|Ayora
|12,4
|Castellfort
|12,7
|Ares del Maestrat
|12,8
|Enguera
|12,8
|Puebla de San Miguel
|12,9
|Olocau del Rey
|13,3
Las temperaturas seguirán bajando ligeramente a lo largo de la semana en las tres provincias.
