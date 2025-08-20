Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de Castielfabib. Damián Torres

Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto

Otros nueve municipios han pasado la noche por debajo de los 13 grados

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:52

La ola de calor de los últimos días ha dado paso a un descenso de temperaturas en la Comunitat Valenciana. Aemet prevé que las lluvias lleguen a varias partes del territorio durante esta jornada. Por la mañana se esperan precipitaciones débiles y ya por la tarde hay pronóstico de chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior.

En este contexto, dos localidades de la Comunitat han dormido a 10 grados en la madrugada del martes al miércoles. Además, otros nueve municipios han pasado la noche por debajo de los 13 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
Vilafranca 10,5
Castielfabib 10,8
La Pobla de Benifassà 11,8
El Toro 11,9
Ayora 12,4
Castellfort 12,7
Ares del Maestrat 12,8
Enguera 12,8
Puebla de San Miguel 12,9
Olocau del Rey 13,3

Las temperaturas seguirán bajando ligeramente a lo largo de la semana en las tres provincias.

