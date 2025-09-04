Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del incendio en Oliva. GVA

Dos incendios en Xàbia y Oliva obligan a movilizar siete medios áereos

Los fuegos se localizan junto en un cañar en el municipio de la Safor y junto a la carretera en Jesús Pobre

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:35

Dos incendios forestales se han desatado con pocos kilómetros de distancia. Uno ha sido en el municipio de Oliva y otro en Jesús Pobre, en el término municipal de Xàbia. En ambos, los bomberos, junto con siete medios aéreos, continúan luchando en estos momentos contra el fuego.

El de Oliva ha sido calificado como incendio de vegetación y hasta él se han desplazado seis medios aéreos, una dotación de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, una autobomba y dos unidades de Bomberos de la Generalitat, una de ellas helitransportada.

En el caso de este fuego, se ha decretado la situación 1 del Plan Especial contra Incendios Forestales que se declara en circunstancias de amenaza a bienes forestales y de forma leve puede amenazar a bienes personales.

El segundo incendio se ha originado junto a la carretera en Jesús Pobre en el término municipal de Xàbia. Se ha movilizado un medio aéreo, cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, dos autobombas y dos unidades de los Bomberos de la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, Emergencias ha avisado de dos posibles incendios forestales en el norte de Castellón como consecuencia de la caída de rayos. Uno ha sido en Santa Magadalena de Pulpis al que se han desplazado un medio aéreo, dos dotaciones de los bomberos de la Diputación de Castellón y dos autobombas y dos unidades de Bomberos de la Generalitat.

El segundo se localiza en Les Coves de Vinromà donde se ha desplazado un medio aéreo, dos dotaciones de los bomberos de la Diputación de Castellón y dos autobombas y dos unidades de Bomberos de la Generalitat.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  8. 8 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  9. 9

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  10. 10 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos incendios en Xàbia y Oliva obligan a movilizar siete medios áereos

Dos incendios en Xàbia y Oliva obligan a movilizar siete medios áereos