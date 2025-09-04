Dos incendios en Xàbia y Oliva obligan a movilizar siete medios áereos Los fuegos se localizan junto en un cañar en el municipio de la Safor y junto a la carretera en Jesús Pobre

Juan Sanchis Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:35

Dos incendios forestales se han desatado con pocos kilómetros de distancia. Uno ha sido en el municipio de Oliva y otro en Jesús Pobre, en el término municipal de Xàbia. En ambos, los bomberos, junto con siete medios aéreos, continúan luchando en estos momentos contra el fuego.

El de Oliva ha sido calificado como incendio de vegetación y hasta él se han desplazado seis medios aéreos, una dotación de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, una autobomba y dos unidades de Bomberos de la Generalitat, una de ellas helitransportada.

En el caso de este fuego, se ha decretado la situación 1 del Plan Especial contra Incendios Forestales que se declara en circunstancias de amenaza a bienes forestales y de forma leve puede amenazar a bienes personales.

El segundo incendio se ha originado junto a la carretera en Jesús Pobre en el término municipal de Xàbia. Se ha movilizado un medio aéreo, cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, dos autobombas y dos unidades de los Bomberos de la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, Emergencias ha avisado de dos posibles incendios forestales en el norte de Castellón como consecuencia de la caída de rayos. Uno ha sido en Santa Magadalena de Pulpis al que se han desplazado un medio aéreo, dos dotaciones de los bomberos de la Diputación de Castellón y dos autobombas y dos unidades de Bomberos de la Generalitat.

El segundo se localiza en Les Coves de Vinromà donde se ha desplazado un medio aéreo, dos dotaciones de los bomberos de la Diputación de Castellón y dos autobombas y dos unidades de Bomberos de la Generalitat.