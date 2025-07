Dos incendios en hospitales valencianos en un mes a manos de enfermos mentales

En el plazo de sólo un mes ya han sido dos los incendios provocados en hospitales valencianos. Y ambos con un denominador común: han sido ... provocados por pacientes psiquiátricos. Tras el fuego que el 23 de junio creó el caos en La Fe y dejó una mujer fallecida, esta vez ha sido el hospital de Llíria el lugar del suceso. Aunque por fortuna no hay que lamentar daños personales.

Fue el lunes minutos antes de las 23 horas, cuando en turno de guardia, en el servicio de Urgencias (a diferencia de La Fe, que fue en la planta de Psiquiatría), un enfermo que estaba encamado en Observación de Llíria, prendió fuego a las sábanas de su cama. El enfermo también es psiquiátrico y poseía un mechero, con el que con rapidez lo encendió antes de que pudiera ser visto por el personal.

Al igual que ocurrió en La Fe, esta vez también al ser un colchón ignífugo evitó que ardiera y el problema fuera mucho mayor. No se llegó a producir fuego pero sí humo, según indica Sanidad, que alertó de inmediato a los profesionales sanitarios y la seguridad del centro. El personal activó el protocolo y en unos minutos acudió la Guardia Civil y los Bomberos al centro sanitario.

Precisamente esa rapidez de actuación hizo que la tragedia no pasara a mayores, como ocurrió en La Fe, con la muerte de Inmaculada Mérida, de 54 años, causado de forma intencionada por un maltratador ingresado en la Unidad de Psiquiatría. En esta ocasión en Llíria no hubo ningún daño más allá de una quemadura en la sábana y humo. No se produjo ningún otro daño personal ni material.

Ni siquiera hizo falta evacuar a nadie, ni pacientes ni personal sanitario y se pudo continuar con la actividad de guardia en el centro durante la noche, según confirma Sanidad.

Pero precisamente por esa cercanía en el tiempo, el recuerdo del incendio de La Fe estaba muy reciente y se activaron todas las alarmas en cuanto el paciente prendió fuego al colchón. Las llamas de las sábanas fueron sofocadas antes incluso de la llegada de los bomberos sin que hubiera ningún intoxicado.

Se desconoce cómo este paciente con problemas psiquiátricos habría tenido acceso al encendedor con el que prendió fuego a las sábanas y pudo provocar el caos. De nuevo un mechero y las circunstancias en las que este tipo de pacientes pueden acceder a objetos altamente peligrosos dada su patología está detrás de lo ocurrido.

Hasta el Hospital de Llíria se trasladaron inmediatamente varias patrullas de la Guardia Civil y dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial. Por suerte, cuando los bomberos llegaron al lugar de los hechos el incendio ya había sido sofocado y solo tuvieron que ventilar y comprobar el estado donde se inició el fuego en Urgencias.

Por su parte, la Guardia Civil investiga cómo se inició el mismo. En este mismo centro hospitalario ya se produjo en noviembre de 2023 otro incendio, más aparatoso que el ocurrido este lunes, que obligó a desalojar a 40 personas, que tuvieron que ser evacuadas a otros hospitales como el Arnau de Vilanova y La Fe de Valencia. También se inició en una habitación de la planta de Psiquiatría, aunque los protocolos sí que funcionaron y no hubo heridos.

Hay que recordar que en La Fe, el intenso humo producido por el incendio de junio dejó destrozadas ocho habitaciones, calcinadas por el fuego, que durante este verano están siendo rehabilitadas. Además, los pacientes de Psiquiatría tuvieron que ser derivados esa semana al hospital Clínico, ya que las condiciones respiratorias que habían hacían imposible quedarse en sus habitaciones por el humo que durante unas horas se estuvo propagando por toda la planta.