Así fueron las horas más dramáticas en el incendio de La Fe

A las 17:15 horas del lunes fue cuando oficialmente se originó el incendio en la séptima planta de la Torre D del hospital La Fe, donde se ubica el servicio de Psiquiatría. En concreto en la habitación 704, donde estaba ingresado Héctor G., el detenido por la policía. Unos momentos antes este paciente, según fuentes consultadas del hospital, al parecer tras haber llegado algún familiar para visitarlo, había solicitado permiso para bajar a la calle a airearse y fumar, por lo que el personal sanitario le autorizó, y según estas fuentes, le prestaron un mechero, que tenía que devolver a su regreso a la planta, como hacen con otros enfermos de forma habitual, aunque Sanidad no confirma este aspecto porque es un caso que se está investigando.

Pero al volver a la planta, pasó el control del guardia de seguridad y no devolvió el mechero. Fue entonces cuando, según las mismas fuentes, aprovechó para prender fuego a su colchón, y rápidamente la habitación se llenó de humo, ya que al ser ignífugo no crea llamas, pero sí ese denso humo negro. En apenas unos instantes siete habitaciones más también se vieron muy afectadas por el incendio, por lo que el personal sanitario y de seguridad inició el protocolo de avisar que había un incendio. Los gritos de «¡incendio!» de las enfermeras alertaron a todos.

Los sanitarios procedieron a evacuar a los pacientes por las escaleras de emergencia, sin esperar a la llegada de los bomberos, y los llevaron hasta la calle, muy cerca de la puerta de Urgencias del hospital. En medio de esa confusión, tanto el detenido como otro paciente intentaron escapar en la calle. El segundo apenas se movió unas decenas de metros del recinto y fue localizado enseguida. Pero el causante del fuego se marchó corriendo y fue hallado por la policía en la avenida Giorgeta, con el pijama del hospital puesto.

La evacuación por parte del personal sanitario había sido rápida, así como también la de la planta contigua, de trastornos alimentarios, pero no lo consiguieron con todos. La mujer que se encontraba en la habitación 724, a cierta distancia de donde se originó el incendio, no pudo salir, por causas que se desconocen. Murió ahogada, asfixiada por el humo que llenó toda la planta. Tenía 55 años y su cuerpo fue hallado por los bomberos minutos más tarde, cuando accedieron a la habitación a apagar el incendio.

Los bomberos se encontraron ocho habitaciones prácticamente calcinadas y tuvieron que romper los cristales de dos de ellas para ventilar y extinguir el humo. Además, ocho miembros del personal del hospital necesitaron atención médica por inhalación de humo, aunque todos fueron dados de alta al final del día.

Al producirse esta gran cantidad de humo se abrieron las puertas de seguridad de Psiquiatría, que siempre están cerradas, y eso hizo que se extendiera a las plantas de Medicina Interna en la Torre E y dos salas de Traumatología y a la planta 6 de la Torre D. Ambas zonas se evacuaron hacia las Torres F y G, en total unos 80 pacientes. Los enfermos de la planta 7, al ser contigua a donde se produjo el incendio, por lo que estaba más afectada por el humo, no durmieron en sus habitaciones, sino que fueron reubicados en otras partes del hospital.

Y mientras los bomberos realizaban su trabajo, el revuelo en la puerta de La Fe, en la zona de la entrada de Urgencias, era grande. Seis ambulancias se llevaron en grupos a los 22 pacientes de Psiquiatría para que se quedasen ingresados en el hospital Clínico, debido a que no podían pasar la noche en sus habitaciones por el incendio. Y los enfermos de las plantas contiguas esperaban en la calle, con el miedo en el cuerpo por lo ocurrido, aunque los técnicos determinaron que no había ningún riesgo y antes de la 20 horas se volvió a la normalidad en las plantas que no resultaron afectadas.