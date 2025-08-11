Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un motorista fallece al salirse de la carretera en Gandia tras cruzarse un jabalí
Atasco en la A-7. DGT

Dos accidentes colapsan el by-pass provocando retenciones kilométricas

La Dirección General de Tráfico también informa de atascos en la A-3

J.Zarco

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:27

La Dirección General de Tráfico está notificando diversos atascos en Valencia como consecuencia de dos accidentes que han complicado la circulación. Uno de ellos se ha producido en el by-pass por la zona de Bétera y provoca una retención de 8 kilómetros entre El Collado y Godella sentido Barcelona.

En la misma vía se generan dos colapsos más. Uno de ellos de 5,5 kilómetros entre Museros y El Baro camino a Alicante. Otro de seis kilómetros entre Partida de Gausa y Sagunto dirección Barcelona.

El segundo choque ha tenido lugar en la A-3, provocando 3 kilómetros de congestión entre Cheste y Chiva hacia Madrid.

Por otro lado, en la A-35 a la altura de Moixent hay 7 kilómetros de congestión para los vehículos que se desplazan a Valencia. En la Pista de Silla hay 3 kilómetros más entre Silla y Albal sentido a la capital.

