Dos accidentes colapsan el by-pass provocando retenciones kilométricas La Dirección General de Tráfico también informa de atascos en la A-3

J.Zarco Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 12:27 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico está notificando diversos atascos en Valencia como consecuencia de dos accidentes que han complicado la circulación. Uno de ellos se ha producido en el by-pass por la zona de Bétera y provoca una retención de 8 kilómetros entre El Collado y Godella sentido Barcelona.

En la misma vía se generan dos colapsos más. Uno de ellos de 5,5 kilómetros entre Museros y El Baro camino a Alicante. Otro de seis kilómetros entre Partida de Gausa y Sagunto dirección Barcelona.

El segundo choque ha tenido lugar en la A-3, provocando 3 kilómetros de congestión entre Cheste y Chiva hacia Madrid.

Por otro lado, en la A-35 a la altura de Moixent hay 7 kilómetros de congestión para los vehículos que se desplazan a Valencia. En la Pista de Silla hay 3 kilómetros más entre Silla y Albal sentido a la capital.

Temas

Tráfico

Cheste

Bétera