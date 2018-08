Los docentes se fijan más en los chicos Asociaciones y psicólogos destacan la diferencia entre los alumnos diagnosticados y sus compañeras B. F. Valencia Sábado, 25 agosto 2018, 12:26

En junio de 2017, en España había detectados más de 27.000 superdotados. El 64% son chicos. En la Comunitat, tras el curso 2016, último con datos segregados por género, el 67% eran alumnos. «Las niñas se retraen para encajar y no perder las amistades, y eso hace que pasen desapercibidas y no se inste a su evaluciación», explica Carmen García, presidenta de Avast.

La diputada Noelia Hernández considera que «el problema, a nivel social, es que los referentes históricos y actuales son todos masculinos. No es comprensible que dos tercios de los detectados sean hombres. Los niños soportan mejor no socializar, y cuando se enteran de que son superdotados tienen como referentes sociales a científicos, informáticos... todo muy masculino. En las reuniones, en las clases, los inteligentes que toman la palabra tiene madera de líderes. Las inteligentes son mandonas, respondonas o listillas».

«A ellas les importa menos exhibir sus habilidades. Si sus compañeras les reprochan que no jueguen por leer un libro en el recreo, muchas dejan de leer. Ellos, no. Si a nivel cognitivo no hay diferencias, es difícil explicar por qué en Avast el 80% son chicos», explica Carmen Perales, madre de un superdotado.

«Lo he hablado con muchos colegas de profesión. La detección se hace por petición, y las chicas somos más tranquilas y discretas, en general, menos competitivas. Ellos son más molestos, hiperactivos, y los evalúan en busca de un 'trastorno'», explica Patricia, psicóloga y madre de un alumno con AACC, que señala: «Cuando ellas se frustran tiende a achacarse a sus procesos hormonales... También pasa en la asociación, en Mensa, cuyo test se basa en percentiles (menos preciso), no en Cociente Intelectual (con una escala más detallada). Conseguí una buena oferta para evaluarse, muy barato. Se interesaron seis personas. Todos hombres. Ninguna chica mostró el mínimo interés por saber su CI exacto».