El director general de Diversidad de la Generalitat se 'casa' consigo mismo

Álex Serrano López Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 17:43 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

«Mi primero, mi último, mi todo», cantaba Barry White, y con el que es probablemente uno de los temas más románticos de la historia de la música (sin exagerar) ha decidido anunciar Stephane Soriano, director de Diversidad de la Generalitat, que se ha casado. La clave es que en esta boda, al contrario de lo que suele pasar en la mayoría de enlaces, la sorpresa habría sido que el novio se presentara. Porque Soriano no tiene pareja. pero eso no le ha impedido celebrar una fiesta por todo lo alto.

Soriano siempre había querido casarse y celebrarlo en Molí del Ballestar, en Benaguasil, localidad de donde es también concejal. No tener pareja no ha sido un impedimento para hacerlo. Habrá pensado que así tiene que ponerse de acuerdo en menos cosas. Al acto acudieron familia y amigos, así como la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y altos cargos de la Conselleria de Bienestar Social, como Asunción Quinzà o Felipe del Baño, entre otros representantes del PP, partido al que pertenece Soriano, sobre todo de la comarca de Camp de Túria.

«Vida una, así que cumplí mi palabra y me casé en Molí del Ballestar», ha celebrado en su cuenta de Instagram, donde dice que el sábado se le quedará marcado. «Celebrar la familia, los amigos y el amor es celebrar la vida», ha añadido. «Gracias a todas las personas que me acompañaron en esta locura», ha dicho Soriano.

En las imágenes compartidas en las redes sociales se puede ver que a la boda no le faltó de nada. Bueno, sí, un novio, pero nada de lo demás: hubo parlamentos de los amigos de Soriano, entre los que se cuenta el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, y los periodistas Pere Valenciano y Silvia Costa; hubo fiesta, hubo convite, gente guapa... hasta lanzamiento de ramo. Soriano acudió acompañado de sus padres, como es tradicional.

Según él mismo ha explicado, la historia nace hace dos años. «Nos presentaron el Molí del Ballestar hace dos años y en la misma mesa les dije que me reservaran la fecha, que ya encontraría a alguien. No lo he encontrado pero me llamaron para decir que tenía la fecha reservada y he dicho que adelante. He liado a dos tías mías para que me ayudaran a montar la fiesta», ha contado.

«Me encanta celebrar la vida rodeado de gente maravillosa, la gente se lo pasó muy bien en una masía preciosa. Además, toda la celebración estaba protagonizada por mi pueblo: probaron productos de la zona, vino de una masía cercana...», ha indicado Soriano, que ha reconocido que hasta anillo tenía. «Me lo regaló un amigo, medio de broma, pero si encuentro a la persona indicada, se lo daré», ha asegurado entre risas.