La dirección de À Punt respalda la decisión de los anteriores gestores de no emitir el audio del Cecopi Los actuales responsables de la radiotelevisión pública valenciana mantienen que el acuerdo para grabar la reunión de emergencias permitía emitir las imágenes pero no el sonido

P. A. Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

À Punt sale al paso de las acusaciones de las dos asociaciones de familiares de los 229 fallecidos en la dana del pasado 29 de octubre por la emisión por parte de RTVE de un audio de la reunión del Cecopi extraído de una grabación efectuada por un equipo de la cadena valenciana. Desde la actual dirección respaldan la decisión de los anteriores gestores de no emitir la parte sonora de la pieza adoptada por los anteriores responsables de la radiotelevisión pública autonómica desde el pasado 29-O, ahora requerida por la jueza instructora.

A través de un comunicado, À Punt manifiesta «su total apoyo a todos los profesionales de esta casa», especialmente la labor periodística realizada por en la cobertura de la dana.

Sobre la filtración del un audio que corresponde a la grabación de un 'mudo' (bruto de cámara con imagen que se graba con sonido ambiente pero no se emite), la dirección del ente recuerda que jueza que instruye la causa solicitó a a la cadena las declaraciones de políticos de la noche del 29 de octubre, imágenes de desbordamiento del barranco del Poyo y declaraciones a cámara de los responsables de emergencias el pasado 12 de febrero.

En aquel entonces, la anterior dirección, representada por Miquel Francés (presidente de CVMC), dio íntegro cumplimiento a estos requerimientos, cinco días después, el 19 de febrero. «En relación con ello, la actual Dirección de CACVSA respalda plenamente esta actuación del Presidente de la CVMC, ya que cumple en su totalidad el requerimiento emitido por la jueza», expresa el escrito.

En relación a las acusaciones vertidas hacia los profesionales de la redacción de Informativos la casa, efectuadas a través de diferentes medios, plataformas y de algún representante político, la actual dirección de CACVSA «respalda plenamente toda la información seria y rigurosa que se ofrece en la cadena» alegando que la filmación del Cecopi «fue una reunión reservada y a puerta cerrada». De hecho, lo equiparan con un Consejo de Ministros o una reunión de la Junta de Síndics de Les Corts. «En estas reuniones se permite la grabación de imagen pero no de audio. Si por alguna razón se graba audio ambiente, el código deontológico periodístico impide su difusión», aseveran sobre la imposibilidad de publicar la parte sonora. «Por ello, la anterior dirección decidió no emitir ese sonido ambiente, decisión respaldada por la actual dirección de CACVSA», zanjan al respecto.

Sobre la grabación que ha desatado la polémica, fuentes de la redacción señalan que la conversación en la que Pradas hace referencia a los perfiles de redes sociales del 112 y a À Punt, la exconsellera no está hablando del contenido del Es-Alert sino de lanzar un aviso a la población a través de los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales de Emergencias.

Filtración

Con respecto a la filtración que provocó su emisión en RTVE, el comunicado apunta a que las imágenes han estado a disposición de los profesionales de À Punt desde el 29 de octubre «y nunca se ha hecho uso de ese audio ambiente en ninguna información periodística de la casa». No obstante, la dirección de CACVSA «lamenta» que la grabación que ha originado la polémica fuera sustraída de los archivos de la redacción y posteriormente filtrada a otro medio de comunicación, «ya que con su emisión y posterior reproducción se ha abierto un debate que está cuestionando la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de esta casa».

Asimismo, se recuerda que À Punt está investigando el origen de esta sustracción y se reserva las acciones legales que considere oportunas.

Además, la dirección recuerda que un auto emitido el pasado lunes 8 de septiembre por parte de la jueza instructora deniega la solicitud de una acusación particular de incorporar a la causa estos audios sustraídos por considerar que «afecta al secreto profesional de los medios de comunicación reconocido constitucional y jurisprudencialmente». Eso sí, la dirección de À Punt «insiste en que cualquier información que sea requerida por el juzgado que instruye la causa será atendida como así ha sido en anteriores requerimientos».

Por último, desde la cadena remarcan «su total apoyo a todos los profesionales de À Punt y en especial a todos aquellos que siguen elaborando información sobre la DANA y sus consecuencias por su total entrega, profesionalidad y sobresaliente trabajo».