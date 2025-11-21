La Diputación aportará 3 millones de euros para que los municipios afectados por la dana excluidos por el Gobierno puedan ejecutar sus proyectos La Administración Central dejó fuera del listado de damnificadas a 28 localidades que solo reciben el 50% del valor de las actuaciones de recuperación

Las localidades afectadas por la dana continúan los trabajos para recuperar sus infaestructuras. Caminos rurales o instalaciones municipales siguen pendientes de los proyectos para poder arreglar los desperfectos que causó la riada del 29 de octubre. Para 28 poblaciones valencianas esta tarea se ha complicado todavía más al no formar parte del listado del Gobierno como damnificadas por la dana y por tanto no haber recibido fondos directos del Miniterio de Política Territorial.

Tras meses de lucha para ser reconocidos como municipios afectados se consiguió que el Gobierno publicara un Real Decreto con el que se subvencionaba el 50% de proyectos que no están sufragados por otras administraciones. La otra mitad del coste lo tiene que asumir el propio consistorio.

Ante esta situación, la Diputación de Valencia ha anunciado que se hará cargo de la cantidad que tienen que aportar los 28 ayuntamientos. Se trata de un total de 3 millones de euros ya que el coste de todos los proyectos es de 6 millones.

«Denunciamos que el Gobierno dejó fuera a 28 municipios y cuando ha decidido ayudarlos es solo con el 50% de los daños. Por eso, nos haremos cargo del 50% restante de los proyectos que han presentado con dinero del presupuesto de la Diputación», destaca el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que añade que el Ejecutivo centro «todavía nos debe 30 millones de euros de las actuaciones que ya hemos hecho y necesitamos que nos llegue el dinero para ayudar a todos los pueblos de la provincia».

Uno de las 28 localidades afectadas que no forman parte del listado es Carcaixent donde se está ejecutando la reparación del camino del Garrofer con una subvención de 150.000 euros de la Diputación.

Esta localidad estimó dos millones de euros de daños tras la dana y con diferentes ayudas y fondos propios ha respuesto parte de estos desperfectos en vías secundarias o alumbrado público. Queda pendiente la reparación de algunos edificios municipales de gran valor con los fondos estatales.

«Se han adjudicado 66.000 euros y tenemos que añadir nosotros la misma cantidad. Con esto repararemos la Ermita de Sant Roc, que es BIC, y tieen muchos daños por la humedad. También hace falta actuar en el Mercat Munical y en el Magatzem de Ribera», señala la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana.

En el caso de Carcaixent la cantidad solicitada no es muy elevada pero otras localidades han presentado actuaciones de más valor por lo que es complicado cubrir la mitad con fondos municipales. Por ejemplo, Villar del Arzobispo tiene pendientes reparaciones por valor de cerca de 1,5 millones de euros.