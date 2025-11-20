Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada Punt Jove de Guadassuar. LP

Guadassuar instala sistemas contra la humedad en la rehabilitación de su Punt Jove

Las obras para recuperar esta instalación dañada por la dana finalizarán en diciembre

A. Talavera

Alzira

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:55

La recuperación va avanzando en Guadassuar y uno de los edificios que podrá reabrir sus puertas en unos meses será el Punt Jove que sufrió graves desperfectos por la dana.

Las obras comenzaron en el mes de octubre y finalizarán en diciembre con una inversión de 190.000 euros del Ministerio de Juventud. Además de restaurar los daños, se aprovechará la actuación para aplicar tratamientos antihumedad en las placas y la fachada para evitar futuros problemas.

De esta forma, se contempla la ejecución de un sistema que evite la subida de la humedad desde la base del pavimento del edificio y se colocará una cámara de ventilación por aireadores en la fachada y en el patio interior para solucionar los problemas de humedad ascendente en suelos y muros.

Guadassuar tiene otros proyectos de recuperación de la dana pendientes en otras instalaciones como el auditorio municipal pendiente de aprobación de la memoria tras realizar algunos cambios en la propuesta inicial.

