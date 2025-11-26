La dimisión de Mazón sigue sin aplacar las protestas: una nueva manifestación pedirá que entregue el acta de diputado

El paso al lado del president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha frenado las manifestaciones de carácter mensual con las que colectivos sociales ... y asociaciones de víctimas de la dana han tomado la calle para exigir la dimisión del jefe del Consell. La renuncia al cargo no les resulta suficiente a estas entidades que volverán a marchar este sábado por Valencia para exigir que Mazón entregue el acta de diputado de Les Corts, factor que le permite estar aforado y que la jueza instructora no lo pueda imputar.

Representantes de las organizaciones convocantes han presentado los detalles de la manifestación a las puertas de Les Corts la mañana de este miércoles. Según han anunciado, la marcha partirá este sábado desde el cruce de la plaza del Ayuntamiento con la calles Barcas para finalizar en la plaza de la Virgen a partir de las 18:00.

«Ante la actitud miserable y embustera de Mazón y su Consell, el voluntariado, las personas trabajadoras del campo, el personal de los servicios de emergencia, los medios de comunicación con vocación de servicio público, los CLER y el conjunto de la sociedad civil han hecho frente a la tarea urgente dando ejemplo de dignidad y coraje. Y volveremos a hacerlo hasta que se haga justicia», ha afeado Alexandra Usó, una de las coportavoces.

Para Beatriu Cardona, otra de las representantes de la convocatoria, la dimisión de Mazón sin renunciar al acto de diputado y las negociaciones con Vox «para garantizar un gobierno de continuidad hacen que todo cambie para que no cambie nada». «Las políticas responsables de la magnitud de la catástrofe humanitaria y medioambiental seguirán vigentes en contra del sentir y supervivencia del pueblo valenciano y del territorio», ha lamentado.

Salva Pérez, otro de los coportavoces, ha calificado a Juanfran Pérez Llorca, que este jueves puede ser investido como nuevo jefe del Consell, como un «presidente impuesto» y ha clamado porque las políticas del grupo con meno representación en el parlamento valenciano sean las predominantes: «Va a significar la continuidad en unas políticas de muerte, basadas en los privilegios, en los intereses personales y muy alejadas de lo que son los intereses de los valencianos».

Ernesto Martínez, en representación de la asociación de Víctimas Mortales 29-O, ha reclamado elecciones anticipadas esgrimiendo el artículo 23.1 de la Constitución: «El pueblo soberano es el que tiene la voz para elegir a sus representantes por sufragio universal y es lo que queremos, elegir nosotros, que no nos impongan como en la dictadura».