Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera
Cabecera de la manifestación por el aniversario de la dana el pasado 25 de octubre. JORGE GIL/EP

La dimisión de Mazón sigue sin aplacar las protestas: una nueva manifestación pedirá que entregue el acta de diputado

Cerca de 200 entidades convocan una marcha para este sábado en Valencia y apuntan ya a Pérez Llorca como posible sucesor gracias al apoyo de Vox

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:39

El paso al lado del president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha frenado las manifestaciones de carácter mensual con las que colectivos sociales ... y asociaciones de víctimas de la dana han tomado la calle para exigir la dimisión del jefe del Consell. La renuncia al cargo no les resulta suficiente a estas entidades que volverán a marchar este sábado por Valencia para exigir que Mazón entregue el acta de diputado de Les Corts, factor que le permite estar aforado y que la jueza instructora no lo pueda imputar.

