«La Basílica de la Virgen es la casa de la Madre en las que caben todos»

Juan Melchor Seguí cumplirá en septiembre tres años desde su toma de posesión como rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. ... Destaca que se ha encontrado una casa acogedora en la que caben todos y resalta la profunda devoción a la Mare de Déu.

- ¿Cuál es el momento más emotivo que recuerda en estos casi tres años como rector?

- Hay muchos, pero el Centenario de la Coronación fue gran momento. Entré en plena preparación y fueron unos meses muy vertiginosos. No conocía la marcha ordinaria de la casa y enseguida tuve que afrontar la organización de los actos centrales. Todo fue muy frenético. Sin embargo, en la Basílica hay muchos momentos bonitos en el día a día. Veo que esta casa es la casa de la Madre por lo que caben todos y pasan cosas muy bonitas. Aquí se practica también la convivencia de las personas, las conversaciones con discreción, es decir, momentos de alegría, momentos de dolor…

- ¿Qué es lo que más le sorprendió al llegar?

- Fueron los detalles del día a día, ver ese amor traducido en las personas concretas. Vienen a la Basílica y te llaman y te buscan y te piden oraciones, te cuentan un problema o te cuentan un agradecimiento. Tenemos un buzón donde las personas depositan agradecimientos o peticiones. Suelo leerlo y lo llevo a la oración. Ahí ves la cantidad de personas que dan gracias. Aquí viene la gente y entra como va uno a visitar a la madre y eso a mí me sorprende y no me acostumbro. Creo que es una sorpresa grata ver el trato que tienen los valencianos con la Madre, con la Virgen.

- ¿A qué se debe ese cariño especial?

- Hay muchas devociones pero creo que esto de Valencia es con sus particularidades un fenómeno muy importante. Creo que tiene mucho que ver el título de Desamparados y el origen de esta devoción que se encuentra en la caridad. Todos recordamos la historia del padre Jofré. Pronuncia un sermón y de ahí viene todo. Pues creo que eso fue un encuentro providencial. Y de ese acto caritativo del padre Jofré nace un hospital, una cofradía, una devoción mariana que con el paso de los siglos va creciendo como un árbol con sus ramificaciones.

- ¿Con qué disfruta más con la Ofrenda o con el Traslado?

- La Ofrenda es uno de los grandes momentos del año porque ver cómo pasan miles de de valencianos es impresionante, Puedes ver cómo un hombre hecho y derecho pasa y se emociona con su niño en brazos. Aquí no hay distinción de nada. Aquí somos valencianos e hijos de la Virgen, independientemente de cómo piense cada uno, de las ideas que tenga,. Todo el mundo es bienvenido y bien acogido. Y eso se ve en la ofrenda, Este año fue impresionante con el agua que cayó y veías que cuando llegaban a la calle de Miguelete, todo el mundo plegaba los paraguas porque iban a pasar delante de la Virgen, todos chopados. Lo único que protegían era a los niños. Pero la Basílica es un lugar que está abierto muchas horas, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, menos un pequeño descanso a mediodía y son cientos de personas las que todo el día pasan y tienen un encuentro personal.

- ¿Cómo fue la experiencia de la dana?

- Las visitas a los pueblos afectados por la dana fueron muy emotivas. Fue muy impresionante. Recuerdo cómo íbamos por las calles en las que todavía estaba el ejército, veías las plantas bajas deshechas. Íbamos con el Maremóvil por la calle caminando y veías emoción, respeto, silencio, Gente que se acercaba y te decía, «Muchas gracias por traernos a la Virgen. Muchas gracias por rezar por nosotros.» Porque desde el primer momento en la Basílica se elevaron oraciones en las redes sociales de la Basílica, en las misas televisadas. Continuamente animábamos a la gente de los pueblos, Ves como la unión de la Virgen con su pueblo es muy especial en todos los momentos y circunstancias.

- ¿Los fieles esperan mucho del rector?

- Es un gozo, pero también es una responsabilidad porque estamos muy a la vista de todos. Aquí vienen muchas personas y en general es buena gente. Pero a veces si hay alguna pequeña dificultad, buscan enseguida al rector. Intentamos acogerlos, intentamos escucharlos y hacer lo mejor que sabemos, porque esto es un lugar de acogida. Es posible que no dejemos a todos satisfechos y contentos, pero hacemos todo lo posible. Pero siempre intentamos con toda la humildad que podemos y que sabemos escuchar a la gente, Y muchas veces hacemos propuestas que la gente nos ofrece para mejorar el servicio de la Basílica, pero es difícil poder satisfacer a todos. Nuestro trabajo y responsabilidad es acoger a todos, porque yo digo siempre que esto es la casa de la Madre y aquí todos son bienvenidos.

- ¿Este año hay alguna novedad especial para la fiesta de la Virgen?

- Normalmente sólo había carteles oficiales cuando había un aniversario y no en los años ordinarios. Ahora la idea es, de acuerdo con el Ayuntamiento, que haya un cartel oficial de las fiestas que se presente anualmente. Ese cartel va a aparecer también por el mobiliario urbano de la ciudad y también se va a enviar a parroquias, centros culturales y otros lugares para publicitar y anunciar la fiesta de la Virgen. Esta sería la principal novedad. Desde la Archicofradía estamos revisando los actos por ver si se puede hacer alguna mejora. Este año, por ejemplo, el sábado a mediodía tendremos la actuación de una muixeranga. También buscamos tener actor propios para la gente joven. En la Archicofradía hemos creado un equipo de comunicación para darnos a conocer.

- ¿Cómo calificaría la devoción del pueblo valenciano a la Virgen? ¿Cree que es sentimental o de mucha emoción, poco razonada?

- Creo que los valencianos somos valencianos para todo y nos expresamos con el alma que tenemos, Creo que la devoción a la Virgen, es una devoción muy valenciana. Evidentemente que ahí entra también el afecto, el sentimiento, pero pienso que también es una devoción en general muy seria y muy profunda. No se queda solamente en la superficie. Lo veo ahora todos los días. A lo mejor de fuera puede parecer que la devoción es un tanto folclórica o para los que no nos conocen bien. Pero yo vuelvo a repetir que la Basílica está abierta los 365 días del año y todos los días pasan cientos de personas que vienen a hacer su oración, vienen a hacer su visita.

- La Basílica tiene una intensa actividad solidaria.

- Una de las cosas que demuestra que la devoción es profunda es que la gente se rasca el bolsillo para las obras solidarias. Cuando llegamos al bolsillo se ve que eso es una cosa seria. Por ejemplo, las Fallas dicen que se gastan mucho dinero en los monumentos, pero también son unas fiestas muy solidarias, muy caritativas y lo puedo decir con conocimiento de causa, En el Besamanos con la imagen pasan todas las Fallas de la ciudad y depositan sus donativos para las obras de caridad de la de la Basílica. Hoy en día hay tres grandes eh proyectos que podemos decir que son herederos de hace 600 años, desde los inicios de la devoción, Colaboramos con la Fundación Maides que trabaja por la inserción de discapacitados mentales. Después también colaboramos con Villa Teresita, una institución religiosa que atiende a las mujeres que viven del mundo de la exclusión y de la prostitución. Y también con Provida Valencia. Son actividades que se remontan al siglo XV. Las obras de caridad forman parte del ADN de esta casa, de la devoción a la Madre de Dios. Y la cofradía dedica la mayor parte de sus ingresos a ellas.

- ¿Como rector tiene contacto directo con los fieles?

- Tengo muchas horas de despacho, de reuniones pero me gusta contactar con la gente porque yo he sido párroco durante 30 años en distintas parroquias y me gusta la vida pastoral. Además, soy vicario de evangelización de la archidiócesis pastoral. A través de ahí también estoy en contacto con muchísimos grupos o con delegaciones pastorales diocesanas. Además, todos los días celebro misa en la Basílica también intento celebrar ejercicios piadosos como la Sabatina o el Rosario y cuando puedo me siento a confesar. Necesito el contacto con la gente y creo que es necesario que el rector esté en contacto con la realidad.

- ¿Cómo calificaría el pontificado del papa Francisco?

- Creo que cada Papa es un regalo de Dios a la Iglesia. Es un pastor de la Iglesia universal y siempre cada pontificado nos sorprende. Ahora estamos todavía con el con la tristeza de la muerte del Papa, nos sentimos un poco huérfanos. Creo que el pontificado de Francisco ha sido un pontificado de un Papa de inicios del siglo XXI. Ha presentado a la iglesia como un lugar de acogida para todos, como un hospital de campaña para que la gente pudiera curar las heridas que deja la vida, Y sobre todo yo rescataría mucho del papa Francisco la acogida. También ha buscado la paz y la fraternidad entre todos los pueblos.

- ¿Qué espera del sucesor?

- Lo que espero es que el sucesor sea el pastor de la iglesia. Y que evangelice, que es lo que hacen todos los los papas, cada uno desde su sensibilidad peculiar, Y sobre todo que anuncie el Evangelio de Jesucristo, que es el mandato principal que tenemos todos los cristianos.

- ¿Proyectos en la basílica para el medio o largo plazo?

- Uno de los proyectos sería poner en valor la ampliación del Museo Mariano. Tenemos que realizar algunas obras en algunas dependencias que quedan por rehabilitar. Tenemos fondos para mostrar y creemos que se puede mejorar y también la comunicación y la relación con otras cofradías de la Virgen y con otros santuarios marianos, Ahora estamos preparando una especie de hermanamiento con un santuario de la Virgen en Filipinas. Y la devoción a la Virgen están en los cinco continentes porque los misioneros valencianos han ido llevando la devoción a muchos lugares.