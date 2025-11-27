Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
Imagen del parque Reina Sofía de Guardamar del Segura antes del aislamiento de las aves. Turisme Guardamar

Detectado un caso de gripe aviar en un pavo real de un parque de Guardamar

El munícipe explica que se dieron cuenta de que había algunos ejemplares que «se comportaban de una manera extraña» y que uno de ellos falleció

R. González/EP

Guardamar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

Un ejemplar de pavo real que habitaba en el parque municipal Reina Sofía de Guardamar del Segura ha dado positivo en gripe aviar. Así lo ha indicado este jueves el alcalde de la localidad, José Luis Sáez, en redes sociales y también lo han confirmado fuentes de la Conselleria a Europa Press.

Saéz, en su perfil de Facebook, ha detallado que llevan tiempo trabajando en el control de aves de ese parque, que permanecían aisladas desde que se decretó este mes. El munícipe ha explicado que se dieron cuenta de que había algunos ejemplares que «se comportaban de una manera extraña».

Finalmente, un pavo real falleció y lo pusieron en conocimiento de Sanidad. El animal fue analizado primero en Alicante y después en Madrid. Las pruebas practicadas han determinado que la gripe aviar ha sido la causa del fallecimiento del ave.

Posteriormente, tras la notificación recibida, se ha activado el protocolo de erradicación previsto en coordinación con las autoridades competentes. Según ha indicado el alcalde antes de que se produjera la confirmación oficial, ya le habían adelantado que posiblemente tendrían que hacer una retirada de todos los pavos reales.

Asimismo, Sáez ha recordado las recomendaciones que están dando desde la puesta en marcha del decreto. «No alimentar ni acercarse a las aves. El riesgo de contagio con humanos es muy bajo y puede producirse por contacto directo con las aves afectadas», ha advertido el primer edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  6. 6 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detectado un caso de gripe aviar en un pavo real de un parque de Guardamar

Detectado un caso de gripe aviar en un pavo real de un parque de Guardamar