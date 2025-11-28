Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las manifestaciones anteriores. Iván Arlandis

La Delegación del Gobierno modifica el recorrido de la manifestación contra Mazón por la masiva afluencia de público este sábado en el centro

Los organizadores de la marcha critican que se les haya avisado sólo con 72 horas de antelación

R. V.

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:37

La manifestación que se ha convocado para este sábado 29 de noviembre para pedir responsabilidades al ahora presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana ha tenido que cambiar su recorrido habitual. La Delegación del Gobierno ha obligado a cambiar el recorrido.

De esta forma, la marcha no comenzará en el cruce de la calle las Barcas con la plaza del Ayuntamiento sino que el punto de inicio se traslada al cruce de la calle las Barcas con Poeta Querol a la misma hora, las seis de la tarde. La manifestación continuará por Poeta Querol, Marques de Dos Aguas, La Paz, plaza Alfonso el Magnánimo, Palacio de Justicia para terminar en la Puerta de la Mar.

El recorrido modificado, el que se ha seguido en marchas anteriores, pasaba por Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas, Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet para finalizar en la plaza de la Virgen.

Los organizadores han criticado que el cambio de recorrido se haya producido sólo 72 horas antes del inicio de la marcha cuando el aviso se presentó la primera semana de noviembre: «Ante los impedimentos para ejercer libremente nuestro derecho a la protesta, el pueblo organizado responde con un nuevo punto de salida y un nuevo recorrido», señalan.

Los representantes de los 200 colectivos convocantes han señalado que la Delegación del Gobierno «nos ha comunicado que no podemos salir desde donde teníamos previsto ni tampoco seguir los recorridos más habituales en este último año de movilizaciones».

Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado que los informes técnicos emitidos por la Policía Local y la Policía Nacional coinciden en que la elevada afluencia prevista en el centro de València este sábado «podría comprometer el normal desarrollo de la manifestación y las condiciones de seguridad necesarias para garantizar plenamente su correcto ejercicio».

Continúan señalando las mismas fuentes que por este motivo, y con el objetivo de preservar el derecho de manifestación en condiciones óptimas de visibilidad, accesibilidad y seguridad para todas las personas participantes, «se ha propuesto un itinerario alternativo por el centro de la ciudad que permite mantener su presencia pública, al tiempo que evita situaciones de riesgo o congestión excesiva».

Precisan desde la Delegación de Gobierno que este ajuste responde exclusivamente «a criterios técnicos y preventivos, orientados a facilitar que la convocatoria pueda desarrollarse con todas las garantías, sin menoscabar en ningún caso el derecho de participación ni su proyección pública».

Parece que la renuncia al cargo de Mazón no ha sido suficiente para estas entidades que volverán a marchar este sábado en Valencia para exigir que Mazón entregue el acta de diputado de Les Corts, factor que le permite estar aforado y, por ende, que la jueza instructora no lo pueda imputar.

