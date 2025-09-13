Declarado un incendio en una zona de cultivo de Chulilla Emergencias moviliza un medio aéreo y cuatro unidades terrestres a la zona afectada

Una avioneta en los trabajos de extinción de un incendio forestal en la Comunitat.

S. V. Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha reportado a primera hora de esta tarde la declaración de un incendio en una zona de campo y árboles de cultivo en Chulilla. En las labores de extinción trabajan por el momento cuatro unidades terrestres y un medio aéreo.

Emergencias ha hecho público el aviso a las 16:17 horas de esta tarde a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter).

Además del citado medio aéreos, el resto del operativo que trabaja sobre el terreno consta de una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, una dotación y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

