Una avioneta en los trabajos de extinción de un incendio forestal en la Comunitat. JESÚS SIGNES

Declarado un incendio en una zona de cultivo de Chulilla

Emergencias moviliza un medio aéreo y cuatro unidades terrestres a la zona afectada

S. V.

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:31

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha reportado a primera hora de esta tarde la declaración de un incendio en una zona de campo y árboles de cultivo en Chulilla. En las labores de extinción trabajan por el momento cuatro unidades terrestres y un medio aéreo.

Emergencias ha hecho público el aviso a las 16:17 horas de esta tarde a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter).

Además del citado medio aéreos, el resto del operativo que trabaja sobre el terreno consta de una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, una dotación y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

