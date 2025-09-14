Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
Una avioneta durante los trabajos de extinción de un incendio forestal. ROBER SOLSONA/EP

Declarado un incendio de vegetación en Vallibona

Emergencias moviliza un medio aéreo y otro helitransportado, siete unidades terrestres y un equipo de voluntarios

S. V.

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:31

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCEGV) ha notificado este mediodía la declaración de un incendio de vegetación en Vallibona, en la comarca de Els Ports en Castellón.

El operativo desplegado sobre el terreno para acometer las labores de extinción cuenta con un medio aéreo y otro helitransportado, siete unidades terrestres y un equipo de voluntarios.

En concreto, por el momento, se han movilizado hasta la zona afectada por las llamas dos unidades terrestres y una helitransportada de los Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, un grupo de voluntarios de la comarca de Els Ports, tres unidades de prevención de incendios, un medio aéreo y un agente medioambiental.

Emergencias ha recibido el aviso por la existencia del fuego sobre las 14:00 horas de este domingo 14 de septiembre a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter).

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  5. 5

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  6. 6 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  8. 8 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  9. 9 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  10. 10

    Andrés Arlandis gana las elecciones del Real Club Náutico de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Declarado un incendio de vegetación en Vallibona

Declarado un incendio de vegetación en Vallibona