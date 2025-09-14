Declarado un incendio de vegetación en Vallibona Emergencias moviliza un medio aéreo y otro helitransportado, siete unidades terrestres y un equipo de voluntarios

Una avioneta durante los trabajos de extinción de un incendio forestal.

S. V. Valencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:31

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCEGV) ha notificado este mediodía la declaración de un incendio de vegetación en Vallibona, en la comarca de Els Ports en Castellón.

El operativo desplegado sobre el terreno para acometer las labores de extinción cuenta con un medio aéreo y otro helitransportado, siete unidades terrestres y un equipo de voluntarios.

En concreto, por el momento, se han movilizado hasta la zona afectada por las llamas dos unidades terrestres y una helitransportada de los Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, un grupo de voluntarios de la comarca de Els Ports, tres unidades de prevención de incendios, un medio aéreo y un agente medioambiental.

Emergencias ha recibido el aviso por la existencia del fuego sobre las 14:00 horas de este domingo 14 de septiembre a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter).

