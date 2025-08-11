Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Declarado un Incendio en el entorno del Pico del Tejo en Siete Aguas
Zona de Alcoi donde se ha declarado el incendio. Protección Civil Alcoi

Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas

El primero se ha producido en el interface con la zona urbana del Romeral y el segundo en una de las rutas de senderismo más visitadas de la provincia

B. González

Siete Aguas

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:58

Jornada complicada la de este lunes por el riesgo extremo de incendio debido a la climatología, con altas temperaturas y tormentas secas el sur de la provincia de Castellón y el norte de la de Valencia.

Una de estas tormentas se ha producido, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en zona del Pico del Tejo donde sobre las cuatro de la tarde se declaró un incendio forestal.

Se trata de una de las rutas senderistas más visitadas de la provincia. El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios por posible afección de bienes no forestales. Está próximo al aeródromo.

En las labores de extinción están trabajando dos medios aéreos y por vía terrestre una unidad terrestre y otra helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba y un agente medioambiental, además de voluntarios de Sinarcas y brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos.

El otro de los incendios, ha mantenido en jaque a una urbanización del Romeral, en el término de Alcoi. El fuego se ha iniciado sobre las cuatro de la tarde en una zona de pinada y también de cultivo de olivos. Emergencias ha establecido la situación 0 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios.

Se trata de una zona cercana al núcleo urbano, de hecho, en las inmediaciones hay una piscina municipal. Según el alcalde, Toni Francés, tras evaluar la situación se ha decidido no evacuar a los bañistas, aunque desde protección civil se ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios a la zona para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia y mantener las vía despejadas.

La rápida actuación de los efectivos entre medios aéreos y terrestres ha permitido que en menos de dos horas la evolución sea favorable y se haya dado por estabilizado a las 17.42 horas.

A la zona se han movilizado dos medios aéreos, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat y 2 autobombas; así como cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

En el caso de este incendio, se desconoce la causa dado que en la zona, a diferencia de Siete Aguas, no se han producido tormentas.

