El cielo ruge más que nunca en la Comunitat: 4.000 rayos en un día, el doble que en todo un mes

Un festival de rayos y truenos protagonizó la despedida de la dana Alice sobre territorio valenciano, un temporal que ha dejado importantes cantidades de ... lluvia en el conjunto de la Comunitat entre finales de la semana pasada y comienzos de esta. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer lunes el cielo se iluminó en más de 4.000 ocasiones como consecuencia de las descargas eléctricas.

El Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la Generalitat recopila la información de los rayos que caen en la Comunitat, su fachada marítima y algunas zonas de otras regiones colindantes como Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña. Este organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, que tiene entre sus funciones evaluar los fenómenos meteorológicos para prevenir emergencias, realiza actualizaciones periódicas para realizar un seguimiento en tiempo real de las descargas eléctricas. Entre el pasado lunes y las 12:00 horas del martes se llegaron a contabilizar hasta 4.074 relámpagos al contar con el acumulado del día anterior.

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, remarca que la mayor densidad de rayos del pasado lunes se registró sobre el mar, donde se desarrollaron las tormentas más intensas, e indica que no hubo una gran cantidad de descargas que tocaran tierra en núcleos urbanos.

«Los rayos tienen mas probabilidad de caer en zonas altas, por eso suelen caer más en montañas que en el llano y por eso se ponen pararrayos», explica Núñez mientras asegura que no consta que en la Comunitat ahora las descargas tengan más intensidad.

Según los estudios de Aemet, en la región valenciana el periodo de mayor densidad de rayos se desarrolla entre agosto, septiembre y principios de octubre, la temporada en la que tiene lugar más tormentas marítimas con especial afección sobre el litoral. El jefe de Climatología comenta al respecto que la mayor concentración de descargas en este trimestre no es una mera casualidad sino que lo achaca a que son los meses en los que la atmósfera tiene «más energía acumulada».

De hecho, el promedio mensual de los últimos 25 años muestra como en agosto se producen de media uno 10.250 rayos, en septiembre unos 14.000 y en octubre unos 2.500. Es decir, sólo el pasado lunes cayeron casi el doble de relámpagos que en todos los meses de octubre del primer cuarto de siglo.

21.000 relámpagos

La red de vigilancia de Aemet detectó ayer 10.274 rayos que impactaron en la superficie (terrestre o marina) de toda España, 1.159 de los cuales lo hizo dentro del territorio de la Comunitat. Este millar se enmarcaría dentro de los 4.074 contabilizados por la Conselleria de Medio Ambiente, pues el Consell también incluye los intranube, aquellos que no tocan tierra.

Para Núñez, esta cifra «no es una cantidad fuera de lo normal» y recuerda que el día que más rayos cayeron dentro del territorio valenciano fue el 17 de agosto de 2003 con un total de 20.998 descargas.

El jefe de Climatología señala a su vez que las características de este temporal han sido más propias de uno de agosto o septiembre. En este mes del año suele haber «centros de acción más marcados, con borrascas que aparecen claramente en superficie». En el caso de la Comunitat, las más adversas se forman en la zona del Estrecho, como ocurrió en la dana del 29-O.

«En este temporal de lluvias ha sido todo muy sutil, muy poco organizado porque no había grandes chorros de viento, por eso lo más adverso ha estado en el litoral o zonas llanas próximas, porque la fuente de inestabilidad estaba en el mar», dice el experto alegando que la mayoría de los rayos han caído en el Mediterráneo y, gracias a las imágenes radar, se deducía que allí había estructuras muy adversas.

Esto explica que cuando estas tormentas formadas aguas adentro han tocado tierra unos pocos kilómetros, se hayan quedado precipitando de manera estática en algunos casos.

Desprendimientos e incendios

Lo cierto es que el miedo a los rayos se metió en el cuerpo de los valencianos después de que el pasado lunes algunos de ellos tocaran tierra en edificios de cascos urbanos de Valencia, Cullera y Onda causando numerosos incidentes en forma de sustos, incendios y desprendimientos.

Uno de los episodios más espectaculares fue el doble impacto que atemorizó al centro de Valencia. Los residentes del barrio de Jesús vieron cómo una de las descargas caía en un patio de luces de una finca situada entre Martínez Aloy, Pintor Segrelles, Pérez Galdós y Jesús: «El estruendo ha sido brutal, han temblado los cristales», comentó uno de los vecinos de la zona a través de las redes sociales sobre la virulencia del relámpago.

En Cullera, el aterramiento de dos rayos sobre dos edificios causó desprendimientos de cascotes del techo sin causar daños materiales. Además, un tercer rayo sobre esta localidad también originó cierta alarma al haber incendiado durante unos minutos una palmera. La propia lluvia ha terminado apagando la llama.

El Consorcio de Bomberos de Castellón también informó de otro impacto de un rayo que en la tarde del pasado lunes afectó a una vivienda de Onda. La descarga provocó un incendio en una vivienda y obligó a desplazar a tres dotaciones de efectivos de los parques de Plana Baixa y Espadà-Millars para hacerse cargo de la extinción de las llamas a las 16:55 horas.

El rayo afectó al cuadro eléctrico del inmueble, afectando a toda la instalación y calcinando la habitación en la que se encontraba el cuadro, mientras que el humo y temperatura han afectado al resto de la vivienda. Había dos personas en el interior de la vivienda, que salieron ilesas del incidente sin ninguna herida.

Durante el pasado lunes, los bomberos del Consorcio de Castellón se hicieron cargo de dos achiques y una retirada de un árbol en otros puntos de la provincia realizando un total de 37 servicios relacionados con el episodio de lluvias desde el pasado viernes.