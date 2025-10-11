La dana Alice causa retrasos y cancelaciones en los trenes de Cercanías Las fuertes lluvias y la caída de un árbol junto a la vía de la estación de Massanasa afecta la circulación de las líneas C1 y C2

Sábado, 11 de octubre 2025

Las fuertes lluvias en la provincia de Valencia de la dana Alice están provocando durante este sábado retrasos y cancelaciones de trenes de Cercanías en las líneas C1 y C2 como consecuencia de la caída de un árbol en las proximidades de la vía en la estación de Massanassa.

A las 11 horas han empezado a registrarse retrasos y detenciones en ambos sentidos de las líneas 1 y 2 debido a la caída del mencionado árbol. A través de sus redes sociales, Cercanías ha dado aconocer que el personal técnico ha trabajado para para solucionarlo «lo antes posible».

Los retrasos en als líneas 1 y 2 han llegado a ser de cuarenta minutos. Además, en la línea C2 varios trenes han sufrido cancelaciones, como es el que tenía salida prevista a las 12 Valencia Nord con destino l'Alcúdia de Crespins; el que tenía salida a las 14.00 de Valencia Nord y destino Xàtiva. Lo mismo ha sucedido con el convoy que tenía prevista la salida a las 14.33 de Valencia Nord hacia l'Alcúdia. Hoy no circulan.

Otras incidencias de la jornada han llevado a que la C2 con salida prevista a las 13.32 de València Nord hacia l'Alcúdia hoy haya finalizado su trayecto en Xátiva; mientras que el de salida prevista a las 14.58 de la estación de l'Alcúdia con destino Valencia Nord ha iniciado su trayecto en Xátiva.

En la línea C1, también a causa de la caída del árbol, se ha cancelado la circulación del tren con salida prevista a las 14.45 horas de la estación València Nord con destino Gandia,.

Asimismo, info Adif ha detallado que está suspendida la circulación por vía I entre Catarroja y Alfafar Benetússer a causa de un árbol apoyado sobre la catenaria, por lo que se circula por la vía II.

Además, Adif ha precisado que los trenes de larga distancia, media distancia y Cercanías de las líneas C-1 y C-2 de Valencia han tenido retrasos medios estimados de 20 minutos.

En cuanto a la C6 de Cercanías, la operadora ha avanzado poco antes de las 9 horas que se iban a producir retrasos en ambos sentidos de la circulación por la climatología adversa. Además, ha indicado que el paso inferior de la estación de Roca Cuper y el paso inferior municipal se encontraban inaccesibles. El paso inferior de la estación de Albuixech también ha permanecido inaccesible durante unas cuatro horas, pero desde las 13.00 horas ya es accesible para los viajeros.