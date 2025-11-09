Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Makena cumple tres años. Bioparc

Cumpleaños en el Bioparc de Makena, el primer elefante 'valenciano'

Decoración festiva, regalos y una gran tarta han sorprendido este domingo a la manada del parque

AT

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:38

Una decoración festiva, regalos y una gran tarta han sorprendido este domingo a la manada de elefantes del Biopark para celebrar el tercer aniversario la primera cría, Makena. Durante estos años, el desarrollo de Makena ha sido óptimo en todos los sentidos. Su peso ha pasado de los 115 kg a los 740 kg actuales y ha mostrado una personalidad curiosa, juguetona y muy social, lo que la ha convertido en una pieza clave en la dinámica del grupo. La presencia de las crías aporta vitalidad y refuerza los lazos sociales, favoreciendo los comportamientos naturales en la zona del parque valenciano que recrea la sabana africana.

Un público muy numeroso ha querido acudir este domingo a Bioparc Valencia para cantar un sonoro «cumpleaños feliz» y celebrar lo que fue un momento único, el nacimiento del primer elefante africano (Loxodonta africana) en la Comunitat Valenciana. Desde entonces ya han pasado tres años y hoy Makena ha disfrutado de una auténtica fiesta de aniversario, eso sí, a medida del animal terrestre más grande que existe.

De esta forma, la original «tarta» elaborada a base de sus frutas y verduras favoritas como calabazas, apio, cebolla, remolachas, manzanas, zanahorias, lechugas o tomates ha despertado el entusiasmo de toda la manada. Los llamativos regalos han sido especialmente atractivos para la «cumpleañera» y para su hermano pequeño Malik (nacido en marzo de 2024), quienes han estado jugando sin parar. Para que no faltara detalle, el personal encargado de su cuidado se ha esmerado en decorar el espectacular recinto del bosque de baobabs con elementos naturales para crear un ambiente propio para esta importante conmemoración.

Muchas personas han podido contemplar este peculiar evento que tiene como objetivo llamar la atención hacia esta especie que se encuentra en grave peligro de extinción. Además, permite estimular la actividad de búsqueda y las conductas innatas de los animales mediante la técnica de enriquecimiento ambiental, una de las estrategias clave en el bienestar animal que se aplica en el parque de naturaleza valenciano.

Con una población estimada de 350.000 elefantes, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha incrementado el estatus de amenaza en su Lista Roja y anima a implementar la estrategia conservacionista One Plan Approach (enfoque de plan único), un modelo global que integra las acciones dirigidas a la preservación tanto en su hábitat como bajo cuidado humano. La Fundación BIOPARC con la manada de Valencia participa en el Programa internacional que trabaja en este sentido cuyo fin es garantizar la supervivencia de la especie mediante criterios científicos y una gestión sostenible y genéticamente viable de las poblaciones.

