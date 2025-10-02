Al menos cuatro valencianos, detenidos en la flotilla española hacia Gaza asaltada por Israel Uno de ellos es el diputado de Compromís Juan Bordera

M. G./E.P. Jueves, 2 de octubre 2025, 13:52

Al menos cuatro ciudadanos de la Comunitat Valenciana están entre los detenidos por Israel por encontrarse a bordo de alguno de los barcos de la Global Sumud Flotilla interceptados en la jornada de este miércoles. En concreto, se trata del diputado de Compromís Juan Bordera, además de Sofía Buchó, Simón Vidal y Luay Al Bacha.

Fue este miércoles se produjo el asalto a las embarcaciones que se dirigían hacia Gaza por parte de miembros del ejército de Israel.

El propio Bordera, en un vídeo emitido a través de sus redes sociales, ya anticipaba lo que les iba a pasar: «Hola, soy Juan Bordera y estoy grabando esto a punto de ser interceptados por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones».

En ese momento, señaló en el breve vídeo, que no sabián «qué va a ocurrir, sabemos que Israel va a volver a saltarse toda la legalidad internacional, va a detener a una flotilla humanitaria con ayuda humanitaria, con personalidades públicas y los gobiernos nos han dejado tirados, esta es la realidad. Ahora mismo no sabemos lo que nos va a pasar, sabemos que no va a ser agradable, pero va a ser una millonésima parte de lo que está sufriendo el pueblo palestino».

Esta cuestión también ha llegado a les Cortes, donde Compromís y PSPV han instado este jueves a la presidenta, Llanos Massó, a que la cámara autonómica exija la liberación del diputado de la coalición valencianista Juan Bordera, interceptado por Israel a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla.

Así lo han planteado en el pleno de Les Corts horas después de que Compromís condenara la «detención arbitraria» de su diputado Juan Bordera tras la intercepción israelí este miércoles de al menos tres barcos de la flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Previamente, la flotilla advirtió que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

Al inicio de la sesión plenaria, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tomado la palabra para pedir que la presidencia de Les Corts exija la «inmediata liberación» de los activistas de la flotilla interceptados por Israel, en base a los artículos 15 y 17 del reglamento de la cámara.

«Un representante de esta cámara ha sido secuestrado por el estado de Israel mientras participaba en una flotilla humanitaria y de denuncia del genocidio», ha denunciado Baldoví.

En concreto, el artículo 15 del Reglamento de Les Corts dice que los diputados gozarán de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, tanto por sus opiniones y votos como por sus actos cometidos en el ejercicio de su cargo, mientras el 17 señala que la Presidencia de la cámara, «una vez conocida la detención de un diputado o diputada o cualquier otra situación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros».

Tras esta petición, Massó (Vox) ha dado comienzo a la sesión de control sin hacer ninguna mención a la situación del diputado de Compromís ni a la propuesta de Baldoví.

En su intervención, el síndic del PSPV, José Muñoz, se ha sumado a la solicitud de Compromís y ha trasladado su apoyo a todos los integrantes de la flotilla, «personas que están llevando ayuda humanitaria a un lugar donde hay un genocidio».

«Por compañerismo y por respeto, todos los diputados deberíamos estar de acuerdo. Todo nuestro apoyo a Juan Bordera que está padeciendo un secuestro ilegal», ha aseverado.

Seguidamente, los diputados de Compromís se han levantado con carteles con la bandera palestina y palabras de «stop genocidio» y a favor de la libertad para los interceptados por la flotilla.

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, ha iniciado su réplica al PSPV sin tampoco hacer mención a la situación de Bordera, a la flotilla o al genocidio, que este pasado miércoles calificó de «masacre».

Posteriormente, en su segunda intervención de respuesta al síndic socialista, Mazón ha subrayado que «el grupo 'popular' respeta a todos los diputados de estas Cortes Valencianas». «Vaya por delante, señor Baldoví, que apoyo y ratifico la instancia a cualquier esfuerzo para salvaguardar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano español, especialmente cualquier ciudadano valenciano, y especialmente la del señor Bordera como diputado de estas Cortes. Faltaría más», ha dicho.

En declaraciones a los medios, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha considerado «una absoluta vergüenza» que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, «se esté saltando el reglamento» de la cámara «sin atender la necesidad de dar apoyo a un diputado que ha sido secuestrado por el ejército de Israel».

«Y eso lo dice el reglamento de Les Corts, que obliga a que se actúe y que se le dé protección --a Bordera--, y la presidenta ni ha abierto la boca ni contestado a la demanda de aplicación del reglamento», ha reprochado a Massó.

Isaura Navarro ha denunciado que «ahora mismo» el diputado de Compromís está «secuestrado por el ejército de Israel» en una misión «civil, pacífica y humanitaria» como la flotilla y ha considerado que esta situación es «un ataque directo a la soberanía de España» porque «el barco en el que estaba tiene bandera española».

Por ello, ha argumentado que no se trata «solo de la ayuda consular» y ha reclamado al Gobierno de España «una condena explícita de todo lo que está pasando» y una «reacción contundente contra los genocidios». Así, ha recalcado que el Ejecutivo central tiene «la obligación de proteger a los ciudadanos españoles».

«Estamos hablando del derecho del mar. Estaban en las aguas internacionales camino de aguas de Palestina», ha recalcado Navarro, que ha hecho hincapié en que «tanto el Estado español como más de 144 países del mundo han reconocido al Estado de Palestina», lo que «significa que entran en las aguas palestinas».

«Pero están en aguas internacionales cuando han sido secuestrados en una misión de paz», ha denunciado la diputada de la coalición, que ha exigido la «liberación inmediata de todos los miembros» de la flotilla. «Es lo que tiene que hacer el Gobierno», ha remarcado.