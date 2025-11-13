Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una enfermera en una imagen de archivo. IStock

Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025

Los Doctoralia Awards reconocen a los sanitarios con mejor reputación

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

En 2025, encontrar a los mejores médicos de España se ha convertido en una prioridad para quienes buscan atención médica de calidad en el país. La salud es un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona, y contar con profesionales médicos de alto nivel es esencial.

Determinar quiénes son los mejores profesionales de España implica considerar varios criterios clave como la formación, la experiencia y la reputación, aspectos que se han valorado en el certamen Doctoralia Awards 2025, los premios más influyentes del sector sanitario en España.

En esta 12ª edición, un total de 48 especialistas han sido los mejor valorados de España y cuatro de ellos son de la Comunitat Valenciana. Ellos son Arturo Bernabeu Sánchez, Fisioterapia y Osteopatía, de Alicante; la doctora Roser Batalla Gurrea, Ginecología y Obstetricia, de Castellón; Alba Vázquez Nuño, Podología, de Valencia; y la Clínica Dra Bernabeu, Ginecología, también de Valencia.

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la inclusión de cinco nuevas especialidades en la categoría individual: Cirugía Especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología Clínica.

