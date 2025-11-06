Víctor Puig, médico: «El uso del vaper multiplica por tres el riesgo de que los jóvenes acaben consumiendo tabaco» El experto en salud analiza este cigarrillo electrónico que parece haberse puesto de moda en los últimos años

Mar Georga Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:46 Comenta Compartir

Los vapers, vapeadores o cigarrillos electrónicos ya se venden de manera recurrente en todo tipo de superficies. Desde bazares y supermercados hasta pubs o discotecas. Factores como la variedad de sabores y colores -lo que los convierte casi en golosinas-, o la creencia de que no son perjudiciales para la salud, explican este fenómeno. Junto a ello, la falsa idea de que son una opción alternativa para dejar de fumar y la publicidad favorable que se las ha dado ha contribuido a su difusión.

El vaper se presenta como una alternativa 'menos dañina' que el tabaco tradicional, pero expertos en salud pública como Víctor Puig han lanzado una advertencia directa sobre su uso, cada vez más extendido, especialmente entre el público joven. «Aunque hay pocas evidencias sólidas respecto a sus efectos a medio y largo plazo, la evidencia científica nos dice que puede ser igual de perjudicial que el tabaco», explica.

Ampliar Fotolia

Para el médico, uno de los aspectos más peligrosos de este producto es la publicidad y el marketing que se le ha dado. «Es una manera de consumir muy dirigida al público joven, todo orquestado para la industria tabacalera, puesto que es un público más vulnerable y más propenso a la adicción», señala Víctor Puig. Esto ha desencadenado que un gran número de adolescentes haya comenzado a fumar vapers, creyendo que son inofensivos, pero sin ser conscientes de que están exponiéndose a nueva adicción.

El experto en salud pública se muestra contundente respecto a su consumo: «El uso del vaper multiplica por tres o más el riesgo de que los jóvenes acaben consumiendo tabaco cuando utilizan el vaper». Es decir, los cigarrillos electrónicos se erigen como una puerta de entrada directa al tabaquismo, por lo que no son una solución, sino parte del problema. «Más del 70% de los fumadores que utilizan el vaper para dejar de fumar acaban convirtiéndose en fumadores duales. Consumen ambas cosas», destaca.

Además, las sustancias químicas que contienen no son inofensivas. Puig advierte de que «albergan sustancias dañinas, como los anticongelantes y los agentes carcinógenos, las nitrosaminas». A esto se le suma que muchos vapeadores contienen también nicotina o incluso THC, el principio activo del cannabis. «Su uso no está exento de riesgos o complicaciones que pueden ser muy graves», concluye.