Las cuatro localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido por debajo de los 16 grados este lunes

En mitad de una ola de calor asfixiante, hay localidades de la Comunitat Valenciana donde se duerme con sábana o manta por la noche. Pese a que este lunes se ha registrado la noche más cálida en la última década en la autonomía, hay cuatro municipios donde se ha bajado de los 16 grados en la madrugada, según Avamet. Se trata de El Toro, Morella, Ares del Maestrat y Bocairent.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 13,4 Casas Bajas 15,6 Ares del Maestrat 15,7 Bocairent 15,9 Morella 16,2 Requena 16,8 Enguera 16,9 Xixona 17,1 Sorita 17,4 Camporrobles 17,7

En contraste, Avamet destaca que 19 estaciones meteorológicas no han bajado de los 30 grados, con Tárbena y el Castell de Guadalest a la cabeza

Aemet pone fin en sus previsiones a la ola de calor este martes 19 de agosto. Hay probabilidad alta de chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de Castellón y Valencia por la tarde, que en el interior norte de Castellón podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas darán un respiro y las máximas estarán sobre los 33 grados.