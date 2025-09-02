Les Corts convalida el decreto de apertura de compuertas de la Albufera

La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este lunes el decreto ley del Consell sobre la modificación del régimen de apertura de compuertas en ... la Albufera que ha sido apoyado por PP y Vox.a favor del PP y Vox.

El decreto ley introduce dos reformas en la normativa autonómica, entre ellas una modificación del régimen de apertura de compuertas en el parque natural para permitir que puedan hacerlo a cualquier hora del día, excepto los fines de semana y los festivos, y garantizar así una conexión continua con el mar mientras se mantengan los efectos excepcionales de las inundaciones y las altas temperaturas.

Durante el debate, Joserra González de Zárate (PP) ha defendido el decreto ley por ser «muy necesario y consensuado» con las localidades afectadas y por proteger un «espacio único» como la Albufera, mientras David Muñoz (Vox) ha apoyado la «agilidad administrativa» en materia de puertos.

Por el contrario, Mª José Salvador (PSPV) ha denunciado que se trata de una «nueva tropelía» del PP por no haber «ni consulta ni participación pública» y ha acusado al Consell de legislar para «sus amigos los concesionarios de los puertos», y Paula Espinosa (Compromís) ha criticado que el gobierno valenciano «pase el rodillo» con una norma que habla «de lujos y yates».

El decreto ley también incluye nueva normativa sobre las concesiones en los puertos. Así, prevé la posibilidad de ampliar estas concesiones si el concesionario ha efectuado una inversión relevante no prevista en el contrato que mejore la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o que mejore la seguridad y operatividad de las instalaciones u obras realizadas en virtud del título concesional, su productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias o que suponga la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementen la competitividad.