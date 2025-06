«La coordinación política es fundamental para que lleguen los fondos para proteger la Albufera»

El mítico naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los pioneros en iniciar una campaña para proteger la Albufera, allá por ... la década de los 70. La bióloga Odile Rodríguez de la Fuente, e hija del famoso presentador de documentales de la televisión nacional, continúa la lucha de su padre medio siglo después y participará en el IV Simposio de la Albufera que organiza este periódico. Rodríguez de la Fuente analiza en LAS PROVINCIAS la situación de la Albufera tras la dana.

-Tu padre fue un pionero en la defensa de la Albufera y de hecho estuvo muy presente en nuestro Simposio del año pasado, ¿Cómo te inspira tu padre o qué legado te ha podido dejar en la defensa de parajes como la Albufera?

-La influencia de mi padre es constante. El hecho de que se convirtiese en los años 70 en una de las personas más queridas y más populares de la época, hablándonos de nuestra naturaleza, pone de manifiesto más allá de sus cualidades y capacidades para llegar de la manera que lo hizo, el interés de todos los ciudadanos en España acerca de nuestra naturaleza. Si no existiese ese interés, esa preocupación y ese amor por nuestra naturaleza, él no hubiese podido llegar de la manera que lo hizo. Entonces es en ese sentido me inspira continuamente.

-Precisamente tu padre fue pionero en la defensa de la Albufera, ¿Cómo surgió ese compromiso por el paraje valenciano?

-Mi padre fue pionero en aquella época como divulgador y como persona que trabajaba para concienciar sobre la importancia de nuestra naturaleza. En este sentido, cualquier tema relacionado con preservar espacios de nuestro territorio, como también defendió con Cabrera o Doñana, pues el se implicaba mucho. Por aquel entonces no había decenas de ONGs y él se acabó convirtiendo en un referente de esta lucha. Con la Albufera lo cierto es que no sé cómo se enteraría, muchos seguidores le enviaban cartas. Cuando supo su situación, quiso ser altavoz.

-¿Y cuál ha sido su legado con el paraje?

-Pues fue conocedor de todos los planes urbanísticos que se planteaban en torno a la Devesa y El Saler que ponían en grave riesgo la rica conservación de la Albufera. Él se implicó completamente y creo que fue un factor clave para que hoy en día hayamos heredado y podamos seguir disfrutando del enclave. Es cierto que no en el mejor estado de salud, pero imagina si no se hubiera hecho nada entonces.

-Mencionas el estado de salud de la Albufera. Tú como bióloga y divulgadora del cambio climático, ¿Qué retos medioambientales tenemos por delante para proteger el paraje?

-El año pasado participé en el III Simposio de LAS PROVINCIAS y presentasteis un decálogo con medidas para mejorar la conservación y protección de la Albufera. Me parece que vuestra iniciativa es paradigmática, porque contáis tanto con entidades sociales, como universidades, colegios profesionales, ayuntamientos, con el sector agrario, científicos, con todo tipo de entidades y personas que puedan estar implicadas en lo que representan los retos para la buena preservación de la Albufera. Así que vosotros mismos recogéis muy bien las necesidades del paraje.

-Y, ¿Tras la dana?

-Pues la situación tras la tragedia es muy complicada. En primer lugar porque la recuperación debe centrarse en las personas y lo medioambiental queda relegado a un papel secundario. La recuperación de los pueblos es compleja y para muchas cosas la ayuda aún no ha llegado. Pero bueno, respecto a la Albufera el decálogo cobra mucha más importancia. Yo diría que por los problemas de contaminación, sobre todo la generada por los vertidos químicos y restos sólidos, asó como la erosión que hayan provocado. Se trata de un problema enormemente complejo y tras la dana incluso más.

-¿Por dónde empezar?

-Creo que por el impacto tan enorme que ha supuesto la dana Valencia y la Albufera están en una posición que puede ser una oportunidad. Tienen el foco nacional, europeo e internacional. En este sentido, creo que es el momento de coordinarse bien para que las ayudas lleguen y las acciones también. Valencia podría convertirse en un buque insignia de cómo se trabaja en la reconstrucción, en la re naturalización y en aprender las lecciones, no para construir comunidades mucho más resilientes. Los expertos afirman que todo pasa por renaturalizar el territorio y ahí la Albufera pues cobra un protagonismo muy importante.

- El nuevo manifiesto por la Albufera incluye un punto adicional específico que pide mayor consenso político e inversiones, ¿Está de acuerdo?

-Ambos aspectos son esenciales, sí. la protección de la Albufera va mucho más allá de cualquier ideología. Mi propio padre demostró, llegando como llegó a toda España, que la naturaleza nos une. Esa es una de las razones por las que él nunca se alineó con ninguna ideología y con ningún partido político. Y con la Albufera la coordinación política y del resto de actores es fundamental para que lleguen los fondos para protegerla. Si lo conseguimos, será una punta de lanza un ejemplo para el mundo entero.

-Parte de ese consenso político trata de ponerse de manifiesto logrando que la Albufera sea considerada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. ¿Es este un paso correcto hacia delante?

-Cualquier reconocimiento a nivel internacional es positivo siempre y cuando no quede en papel mojado. Speaker 2: Si recibir ese reconocimiento se convierte en el vehículo a través del cual los ayuntamientos, la Comunitat y los ministerios, así como las diferentes entidades se puedan alinear en una causa, pues bienvenido sea. Pero realmente no es el reconocimiento lo que de repente va a conseguir que todo el mundo se coordine y trabaje más allá de sus diferencias. Dicha condición puede ayudar como excusa precisamente para alinearnos y coordinarnos. Pero ese es el objetivo. En última instancia, es el de trabajar de una manera coordinada y alineada.

-Los expertos afirman que debido al cambio climático podríamos volver a vivir episodios adversos como la dana con más frecuencia. ¿Cómo protegemos la Albufera de estos episodios?

-Yo creo que es fundamental el empezar a tener una visión a medio y largo plazo, o sea que no únicamente queramos restaurar, sino que pensemos en cómo podemos hacer una ordenación territorial. O sea, aquí la clave es la palabra ordenación. Entonces, ¿Cómo podemos aliarnos con la naturaleza para que la naturaleza nos proteja? La Albufera ya sirvió como tampón para reducir la inundación, de manera que debemos reconstruir a la vez que renaturalizamos. Debemos usar la naturaleza como aliada.