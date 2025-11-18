Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Unas maniobras del Ejército. EFE

Convocan los premios Ejército de Tierra en su vertiente Enseñanza Escolar

Se podrán presentar al concurso todos aquellos trabajos colectivos realizados por parte o la totalidad de los alumnos de una clase o curso bajo la dirección de un docente

R. V.

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

El Ejército de Tierra ha publicado la convocatoria para los Premios Ejército 2026. Podrán concurrir centros escolares nacionales, cuyas obras y trabajos de sus alumnos ... estén referidos o relacionados con cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra español, en cualquier época y/o con su efeméride principal celebrada en esta edición '250º Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  3. 3 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  4. 4

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  5. 5 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  6. 6 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  10. 10 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Convocan los premios Ejército de Tierra en su vertiente Enseñanza Escolar

Convocan los premios Ejército de Tierra en su vertiente Enseñanza Escolar