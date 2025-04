«Estamos convencidos de que Biliana murió porque se fue la luz»

Lágrimas y dolor. La familia de Biliana, la mujer que falleció en Alzira un poco después de que se produjera el apagón del pasado lunes ... no tiene dudas. Sostienen sin duda que la muerte de esta ciudadana rumana se produjo por la falta de suministro que impidió que pudiera recibir el oxígeno que necesitaba debido a su delicado estado de salud al estar conectada a una máquina respiradora.

«Estamos convencidos de que Biliana murió por falta de luz. No tenemos dudas», afirman sus familiares. A la puerta del tanatorio de Alzira donde la velan y donde reciben el consuelo de familiares, amigos y conocidos, lamentan que se haya producido esta situación y creen que deberían tomarse medidas para que no vuelva a ocurrir jamás con otra persona. Nicolina es la madre de Biliana. A sus 63 años no encuentra consuelo por lo ocurrido.

La versión de esta familia, sin embargo, choca frontalmente con lo apuntado desde la Conselleria de Sanidad este pasado martes. Fuentes del organismo que dirige Marciano Gómez rechazaron frontalmente que hubiera una causa efecto entre el apagón y el fallecimiento y atribuyeron el fallecimiento a un empeoramiento de su estado de salud, ya que la mujer, de 46 años de edad, presentaba diferentes problemas de salud.

Explicaron que la mujer sólo se conectaba a una máquina durante la noche, debido a la postura que debía asumir para dormir, y atribuyeron el fallecimiento a una de las múltiples dolencias que padecía, aunque no quisieron concretar más para mantener la intimidad de la paciente.

Por otra parte, desde el Gobierno, y en concreto desde la Policía Nacional, fuentes policiales confirmaron que recibieron una llamada a la una de la tarde del lunes en la que señalaban que un familiar apuntaba que encontró a la mujer en su domicilio de Alzira, «la cual dependía de una máquina de oxígeno por problemas respiratorios».

Los policías estuvieron realizando maniobras de recuperación durante unos angustiosos 20 minutos. No cejaron en su empeño en buscar de poder salvar una vida. Posteriormente, tomaron el relevo los efectivos sanitarios que llegaron a la casa. Sin embargo, nada se pudo hacer por la vida de esta mujer, a quien se dio por oficialmente fallecida minutos después de las dos de la tarde.

Sus familiares y amigos se han despedido de ella en la jornada de este miércoles.

Con respecto a la posibilidad de que pudiera emprenderse algún tipo de acción legal a raíz de lo ocurrido, la familia prefiere dejar un tiempo para analizarlo todo con calma.