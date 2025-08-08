Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal En Santa Pola, el Ayuntamiento advierte del alto riesgo de medusas durante el fin de semana

Parte de la playa de Port Saplaya, la playa canina y la de Peixets permanecen cerradas al baño.

B. González Alboraia Viernes, 8 de agosto 2025, 16:03

Malas noticias para los bañista de las playas de Alboraia puesto que sigue sin levantarse el cierre decretado desde el pasado martes, cuando los resultados de las muestras recogidas en el barranco del Carraixet y las acequias de San Vicente y La Marquesa volvieron a ofrecer altos niveles microbiológicos. Los resultados de la analítica, que suelen darse a conocer al mediodía, determinarán si continúa o no la prohibición este sábado.

Cabe recordar que los puntos donde está prohibido el baño son Port Saplaya norte, desde la calle Batlle hasta Meliana y la desembocadura del Barranco del Carraixet, la playa canina y la de Peixets que cerró este jueves.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la revisión del protocolo de Conselleria para que se inicie una investigación coordinada a mayor escala para encontrar una solución definitiva y que no se limite a realizar análisis y a cerrar las playas.

También permanecen cerrados varios puntos de la playa de Meliana. Uno de esos puntos es el que limita, precisamente con Alboraia desde el espigón sur y el otro desde el espigón norte hasta 200 metros al norte de la acequia Mitgera.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Pola advierte del riesgo alto de medusas en todas sus playas y calas durante todo el fin de semana, por lo que pide a los bañistas precaución.

Además, cabe recordar que desde el martes también está prohibido el baño en dos pequeñas áreas en Gran Playa y Playa Lisa al detectarse niveles altos de contaminación residual en el punto de muestreo de la salida del canal.