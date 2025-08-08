Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal
Parte de la playa de Port Saplaya, la playa canina y la de Peixets permanecen cerradas al baño. J. Signes

Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal

En Santa Pola, el Ayuntamiento advierte del alto riesgo de medusas durante el fin de semana

B. González

Alboraia

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:03

Malas noticias para los bañista de las playas de Alboraia puesto que sigue sin levantarse el cierre decretado desde el pasado martes, cuando los resultados de las muestras recogidas en el barranco del Carraixet y las acequias de San Vicente y La Marquesa volvieron a ofrecer altos niveles microbiológicos. Los resultados de la analítica, que suelen darse a conocer al mediodía, determinarán si continúa o no la prohibición este sábado.

Cabe recordar que los puntos donde está prohibido el baño son Port Saplaya norte, desde la calle Batlle hasta Meliana y la desembocadura del Barranco del Carraixet, la playa canina y la de Peixets que cerró este jueves.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la revisión del protocolo de Conselleria para que se inicie una investigación coordinada a mayor escala para encontrar una solución definitiva y que no se limite a realizar análisis y a cerrar las playas.

También permanecen cerrados varios puntos de la playa de Meliana. Uno de esos puntos es el que limita, precisamente con Alboraia desde el espigón sur y el otro desde el espigón norte hasta 200 metros al norte de la acequia Mitgera.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Pola advierte del riesgo alto de medusas en todas sus playas y calas durante todo el fin de semana, por lo que pide a los bañistas precaución.

Además, cabe recordar que desde el martes también está prohibido el baño en dos pequeñas áreas en Gran Playa y Playa Lisa al detectarse niveles altos de contaminación residual en el punto de muestreo de la salida del canal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  8. 8 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
  9. 9 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  10. 10 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal

Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal