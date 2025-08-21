Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Venta de test de Covid en una farmacia. Óscar Costa

Los contagios por Covid mantienen el ritmo alto pero no registran gravedad

Las nuevas variantes hacen que el virus aumente en verano, mientras esta semana también crece la incidencia por gripe

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:02

Los contagios por Covid se mantienen el niveles relativamente altos en la Comunitat, y ya suponen más de los que había a mitad de agosto ... del año pasado. Lo positivo es que este aumento de casos en verano no se traduce en complicaciones graves, que de hecho bajan hasta rozar el cero, según los datos publicados este jueves en el informe Sivira de Sanidad, correspondiente a la semana 33 del año, del 11 al 17 de agosto.

