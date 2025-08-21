Los contagios por Covid mantienen el ritmo alto pero no registran gravedad

Los contagios por Covid se mantienen el niveles relativamente altos en la Comunitat, y ya suponen más de los que había a mitad de agosto ... del año pasado. Lo positivo es que este aumento de casos en verano no se traduce en complicaciones graves, que de hecho bajan hasta rozar el cero, según los datos publicados este jueves en el informe Sivira de Sanidad, correspondiente a la semana 33 del año, del 11 al 17 de agosto.

Este estudio semanal refleja una incidencia de 104 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente la misma que la semana pasada (uno menos), en unos niveles que se están manteniendo similares durante todo el verano. Las farmacias están registrando una mayor venta de test de Covid, como ya ocurrió el verano pasado (cuando hubieron más casos, sobre todo en julio), pero los afectados no necesitan acudir a un hospital por este motivo.

Las nuevas variantes Nimbus y Frankenstein y el hecho de que en verano la gente intensifica los contactos personales, además sin medidas de protección como mascarillas, provocan este aumento de casos, pero que no se traduce en ninguna presión en los hospitales. La incidencia grave por Covid está en 1 por cada 100.000 personas, casi inapreciable, y baja con respecto al 1,7 de la semana pasada, mientras que en el conjunto de virus respiratorios también presentan una cifra baja, de 9,4, aunque ligeramente superior a los 9 de hace siete días. No obstante, se encuentran por debajo de los niveles del año pasado, que superaban con claridad los 10 casos.

Por su parte, tras varias semanas con resultados de cero, esta semana las cifras de contagios por gripe han subido hasta una incidencia de 10,5, la más alta del verano, y más del doble que la que había el año pasado a estas alturas de agosto. Pero tampoco aquí conlleva casos graves en los hospitales, ya que las cifras son de sólo 0,3 casos, igual que está habiendo desde finales de la primavera.

Lo que aumenta ligeramente son los casos graves de virus respiratorios entre los mayores de 80 años, que sube hasta una tasa de 77 casos por cada 100.000 personas, por los 70 de la semana anterior, mientras que en el resto de grupos de edad las cifras bajan en estos siete días.

La incidencia general por virus respiratorios en la Comunitat es de 389 casos, por debajo de los 443 de la semana pasada, aunque de nuevo está por encima de la media nacional, que se sitúa en 250. El interior de la provincia de Valencia, con las comarcas de Requena-Utiel y el Valle de Ayora son las zonas en las que más alta está la incidencia de estos virus, que llegan a alcanzar los 800 casos, más del doble del promedio de la región, pero el resto del territorio presenta unos valores bajos.